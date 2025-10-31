Европейският винен сектор отчита крехко възстановяване през 2025 г.

Европейският винен сектор отчита приблизително 145,5 милиона хектолитра произведено вино за 2025 г., което представлява увеличение с 1% спрямо предходната година. Въпреки частичното възстановяване обемите остават със 7,5% под петгодишната средна стойност, съобщава най-голямата европейска земеделска организация Copa-Cogeca.

Организацията посочва, че макар производството да показва признаци на стабилизиране, дългосрочната тенденция на спад продължава, като разликата между реколтите от 2025 г. и 2018 г. надхвърля 40 милиона хектолитра. Лозята в Европа продължават да се сблъскват с комбинация от предизвикателства, които затрудняват пълното възстановяване на сектора.

Трите водещи страни производителки на вино в Европейския съюз - Италия, Франция и Испания, които заедно представляват около 80% от общия обем, са намалили производството си с 1,5% спрямо 2024 г. Италия остава най-големият производител в ЕС с приблизително 47 милиона хектолитра, следвана от Франция с около 37 милиона хектолитра, а Испания заема трето място с приблизително 31,5 милиона хектолитра.

Сред основните производители Испания, Германия и Португалия отчитат спад от съответно 15,8 и 11% в сравнение с миналата година. За разлика от тях, Италия очаква увеличение на производството с 8 процента, а Франция – умерен ръст от 2,3%, макар че продукцията ѝ остава 12% под петгодишната средна стойност.

Според доклада лозята са били подложени на екстремни метеорологични явления през 2025 г. - горещи вълни, суши и наводнения, които са попречили на сектора да достигне нивата отпреди 2020 г. Горските пожари в Южна Франция в края на август са унищожили над 1000 хектара лозя, като косвено са засегнали до 16 000 хектара.

Слабото вътрешно търсене и икономическите притеснения също оказват натиск върху пазара. Инфлацията и несигурността на пазара на труда ограничават потреблението, а промените в навиците на потребителите не позволяват на търсенето да компенсира намалените обеми на производство.

Допълнително затруднение за сектора са митата, наложени от САЩ, най-големия пазар за европейски вина, върху вноса на европейски вина, които поддържат ниски обемите и цените, ограничавайки печалбите на производителите. Тези търговски бариери идват в период на глобална нестабилност и нарушени логистични вериги.

"Реколта 2025 показва колко трудни остават условията. Нашите лозя често се сблъскват с обстоятелства, които далеч не са идеални. И все пак в много случаи производителите са успели да обърнат неотдавнашната низходяща тенденция. В цяла Европа лозарите предоставят изключително качество, демонстрирайки забележителна отдаденост и устойчивост пред лицето на многобройните предизвикателства", коментира президентът на работната група по вино на Copa-Cogeca Лука Риготи.