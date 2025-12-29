Китай започна военни учения около Тайван, островът обеща да защити демокрацията

Китайската армия премести сухопътни, военноморски, военно-въздушни и артилерийски части около Тайван за ученията си „Мисия справедливост 2025“, след като островът заяви, че ще защитава демокрацията си и мобилизира войски, за да упражни отблъскване на китайска атака, пише Ройтерс.

Източното командване съобщи, че ученията ще включват стрелба с бойно оръжие във вторник в изявление с графично изображение, което разграничава пет зони около острова, които ще бъдат подложени на ограничения за морското и въздушното пространство в продължение на десет часа от 8 ч. сутринта.

Това е шестата поредна голяма серия от военни учения на Китай от 2022 г., след като тогавашната председателка на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси посети демократично управлявания остров, и следва засилването на китайската реторика относно териториалните претенции на Пекин, след като японският премиер Санае Такаичи заяви, че хипотетична китайска атака срещу Тайван би могла да предизвика военен отговор от Токио.

Ученията започнаха 11 дни след като САЩ обявиха продажби на оръжия за Тайван в размер на 11,1 млрд. долара, най-големия оръжеен пакет за острова досега, което предизвика протест от китайското министерство на отбраната и предупреждение, че армията ще „предприеме решителни мерки“ в отговор.

Според анализатори ученията на Пекин все повече размиват границата между рутинни военни учения и подготовка за атака – стратегия, която цели да даде на САЩ и техните съюзници минимално предупреждение за нападение.

Китайската армия заяви, че е разположила изтребители, бомбардировачи, безпилотни летателни апарати и ракети с голям обсег и ще тренира удари по подвижни наземни цели, като симулира координирана атака срещу острова от различни посоки.

„Това (ученията) служи като сериозно предупреждение към сепаратистките сили за „независимост на Тайван“ и външните сили за намеса“, заяви говорителят на Източното командване Шъ И.

Правителството на Тайван осъди ученията. Говорител на президентството призова Китай да не преценява погрешно положението и да не подкопава регионалния мир и призова Пекин да спре незабавно безотговорните провокации, както ги определи.

Тактика на сплашване

Министерството на отбраната на острова съобщи, че през последните 24 часа два китайски военни самолета и 11 кораба са действали около острова и че тайванските въоръжени сили са в състояние на повишена готовност и са готови да проведат „учения за бързо реагиране“.

Това конкретно учение е за бързо преместване на войски в случай, че Китай внезапно превърне едно от ученията си около острова в атака.

„Всички членове на нашите въоръжени сили ще останат в повишена готовност и напълно нащрек, като предприемат конкретни действия в защита на демокрацията и свободата“, заяви министерството на отбраната.

Десетки китайски военни кораби и самолети действаха близо до Тайван в понеделник, а някои от тях „умишлено се приближиха“ до прилежащата зона на Тайван, определена на 24 морски мили от брега му, съобщи високопоставен представител на тайванската служба за сигурност.

Тайванската брегова охрана заяви, че е изпратила големи кораби в отговор на дейността на китайската брегова охрана близо до водите на острова и че работи с армията на острова за минимизиране на последиците от ученията за морските пътища и риболовни зони.

Тайванските фондови пазари не бяха засегнати от ученията, като отбелязаха ръст от 0,6% до рекордни нива в сутрешната търговия.

Тайван отхвърля претенциите на Китай за суверенитет, като твърди, че само неговият народ може да реши бъдещето на острова.

Китайската армия публикува два плаката с надпис: „Щитове на справедливостта: Смажете илюзиите“ и „Стрели на справедливостта: контрол и отказ“ заедно с трета графика, изобразяваща четири места на острова с набелязани цели след обявяването на учението.

Китайската държавна телевизия съобщи, че ученията ще се съсредоточат върху блокирането на жизненоважния дълбоководен пристанищен град Кийлунг на север от острова и Гаосюн на юг от Тайван, най-големия пристанищен град на острова.

Макар че миналата година по време на военни учения Китайската народна освободителна армия проведе блокади на пристанища около Тайван, това е първият случай, в който тя публично заявява, че ученията около острова имат за цел „възпиране“ на външна военна намеса.