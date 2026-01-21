Икономист: Митата на Тръмп ще се отразят минимално на ЕС, инфлационен шок не се очаква

Нови игри с митата ще се отразят минимално – в рамките на 0,1-0,3% от брутния вътрешен продукт (БВП), според някои изчисления, така че последиците няма да са съкрушителни за европейската икономика. Тази прогноза направи д-р Емил Калчев, главен икономист на ОББ и преподавател в Нов български университет, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Търговска война между САЩ и ЕС ще повлияе на инфлацията в Европа, но едва ли ще се стигне до инфлационен шок“, посочи той и даде за пример Германия, където инфлацията през 2025 г. достигна 2,3%, а за тази година прогнозите на федералното правителство са за 2%.

Калчев посочи, че към момента няма фундаменти за силен ръст в инфлацията. Той обаче предположи, че в бурно развиващата се среда на значително противопоставяне на различни страни, не само между САЩ и Европа, конфликтите може да се отразят на икономиката. „Инфлацията е един от показателите, които биха били повлияни“, отбеляза икономистът.

По думите му Европа не реагира на американските мита и не предприе промени в митническата си политика, макар че можеше да го направи. От американска страна няма промяна в позициите, въпреки че в сферата на услугите САЩ имат положителен баланс спрямо ЕС, коментира той. Продължава да се изтъква дефицитът в търговията със стоки и да се повтаря като мантра, че съществува голям дисбаланс в търговските отношения, посочи Калчев.

Според него сключването на търговското споразумение със страните от Меркосур е положително за Европа и опит да се събуди от дългогодишния си уютен сън, заради който се оказа неподготвена за новите предизвикателства.

Калчев изтъкна, че партньорството със САЩ е много важно за Европа, както и и за Вашингтон, тъй като той няма друг съюзник освен Стария континент. Той е на мнение, че в настъпилата поляризация в глобалния свят наличието на богати съюзници с голям потенциал е много важно. Според него рано или късно в американската политика ще настъпи обрат и сътрудничеството между Европа и САЩ ще се запази в дългосрочен план.

