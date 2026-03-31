Финансист: При война след 15 април от ценови риск ще се премине към риск от недостиг на гориво

Инфлационната обстановка у нас зависи от развитието на конфликта в Близкия изток – ако той не завърши до средата на април, тогава от ценови риск ще преминем към риск от недостиг на гориво. Тази прогноза направи Боян Иванчев, финансист и преподавател в УНСС, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„В момента няма проблем с обезпечаването на гориво у нас, но такъв може да се появи, ако войната в Близкия изток не приключи до 15 април. Въпросът е дали Републиканската партия и президентът Тръмп наистина искат да направят сухопътна операция, за да овладеят пролива и окончателно да се премахне иранският рекет“, коментира той.

Финансистът смята, че мерките за облекчаване на петролния шок от блокирането на Ормузкия проток – интервенцията на страните от енергийната асоциация (400 млн. барела) и временната отмяна на санкциите върху руските (100 млн. барела) и ирански танкери (40 млн. барела) – ще изчерпят компенсиращия си ефект спрямо блокираните доставки през протока в рамките на 35-40 дена.

Иванчев отбеляза, че има сериозен риск от задържане на високи ценови нива, което ще направи невалидна прогнозата на БНБ за инфлация у нас от само 3,7%.

Той посочи, че вече има негативно отражение върху световния, европейския и нашия брутен вътрешен продукт, след като цената на застраховките, логистичните разходи и транспорта се качиха. „Имаме ръст и при хранителни суровини, както и много сериозен – от 50-70% при торовете за земеделието“, изтъкна Боян Иванчев. По думите на финансиста перспективата е стагфлация (стагнация плюс инфлация – бел. ред.) или дори рецесия.

"Не мисля, че има проблем с обезпечаването на гориво в България. Рафинерията работи, запасите се поддържат на изискуемите нива. Петролните продукти, които стигат до рафинерията не са руски, не идват и от Ормузкия проток. От тази гледна точка, като недостиг на гориво, не мисля, че има пряко отражение в България", подчерта Боян Иванчев.

От какво правителство има нужда България? Какви трябва да са приоритетите на Бюджет 2026? Ще видим ли рецесия в САЩ? Каква е политическата и икономическата цена за Тръмп при сухопътна операция с цел контрол върху Ормузкия проток? Печели ли Русия от сегашната ситуация с петрола?

Целия разговор може да гледате във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "В развитие" може да намерите тук.