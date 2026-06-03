Защо ЕС закъснява с реакцията си в Сърбия?

След година и половина устойчиви протести в Сърбия вече виждаме как студентите са готови с послания и нови лица на едни бъдещи избори. Няколко пъти за година и половина Вучич обещава да има предсрочни избори, но по всичко личи, че ще тупа топката докато може. Изглежда обаче голяма част от гражданското общество на Сърбия е готово да се бори докрай, за да промени страната си. Това каза Владимир Владимиров, политически анализатор, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

До този момент представителите на ЕС не са се срещнали с протестиращите, а точно обратното – снимат се с Вучич и по този начин го легитимират. Започна обаче втвърдяване на позицията на ЕС, който планира да спре парите по Плана за възстановяване на Западните Балкани, коментира Владимиров.

Той посочи, че Сърбия има големи залежи от литий, който има голямо значение за индустрията на бъдещето и е възможно това да е една от причините ЕС да не взима по-ясна позиция.

В Сърбия се преплитат няколко геополитически вектора и сръбският интерес се колебае между тях. Владимиров обясни, че китайският фактор е по-силен дори от този на Руската федерация и Путин. Китай има сериозно влияние в сръбската политика и е най-големият източник на кредити за правителството на Вучич. Всички договори между двете държави обаче са секретни – именно срещу това протестират сърбите.

Владимиров каза, че към настоящия момент Сърбия не изглежда като държава, която може да се присъедини към ЕС.

“В Сърбия виждаме един много сериозен театър, който е насочен към Европа и европейските политици, докато реалността показва, че страната няма никакво желание за членство в ЕС. Сърбия остава една от малките врати към Европа за китайската експанзия и инвестиции“, каза гостът.

По думите му Вучич от години харчи сериозни средства за лобизъм в САЩ. Политиката на САЩ и последния доклад на Държавния департамент казват на страните в региона, че е време да пораснат и да бъдат прагматични и готови за сделки. Според госта това е общото послание на администрацията на Тръмп.

Проблемите на сръбската икономика се задълбочават и пред Вучич продължава да стои една единствена опция – да звънне в Пекин и да получи нов кредит, но не е ясно при какви условия се случва това. Всеки един кредит за Сърбия от Китай е експлоатиран и „взет обратно“ – ползите за сръбската икономика клонят към нула.

„Дори Вучич да изгуби изборите – новите управляващи ще заварят една държава в тежко икономическо състояние“, прогнозира Владимиров.

„След разпада на Югославия Сърбия е генератор на нестабилност – България не бива да се държи като наблюдател, а да вземе проактивна роля в Западните Балкани“, категоричен е гостът.

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