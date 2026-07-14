Над 1,6 млрд. евро е стойността на българските стоки в мрежата на Lidl за три години

Над 1,6 млрд. евро е стойността на стоките от български компании, реализирани в мрежата на Lidl за периода 2023-2025 г. За това време доставчиците на търговеца са нараснали от 250 на 300, а реализираният от тях оборот е близо 2 млрд. евро. Това отчете главният изпълнителен директор на „Лидл България“ Милена Драгийска.

По думите ѝ ръстът в продажбите се дължи както на силното вътрешно търсене, така и на разширяващия се износ чрез международната мрежа на Lidl. Според нея все повече български компании са убедени, че могат да инвестират в български стоки.

За тези три години веригата е открила у нас между осем и десет магазина на година.

Присъствие на доставчиците

Анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ) показва, че за доставчиците на "Лидл България" ръстът на продажбите на български продукти за периода 2020-2025 г. е бил 136%, а приходите от работа с веригата формират средно над 10% от общите им продажби.

Мениджърът на "Лидл България" посочи, че търговската верига работи със стоки от български доставчици, които са разположени в 95 общини в 27 области на страната, където разчитат на качествена продукция за детски градини и училища. „Над една трета от търговските партньори са от десетилетие“, подчерта Драгийска и обясни, че следването на потребителските тенденции е дало възможност на партньорите им да развият инвестиционните си планове. Тя подчерта, че това се дължи на справедливия и прозрачен модел на договаряне. И добави, че принос за това има и изграждането на логистичната база на "Лидл", както и споделянето на ноу-хау при определяне на търговската политика.

Драгийска даде за пример смяната на опаковки, която се прави така, че фирмите да имат възможност да реагират предварително.

Като израз на следене на качество на предлаганите продукти тя изтъкна одита и проверките, които засягат съставките им, както и изследванията за наличие на пестициди при 700 вида зеленчуци.

Източник: Лидл България

Успешно партньорство

Милена Драгийска представи и примери за български компании, които заемат позиции на пазара при партньорството си с търговската верига.

„Корте Дилето“ ЕООД - български производител на премиум сладоледи и иновативни десерти, като Coppa della Maga и Mochi Gelato, отчита през миналата година 247% годишен ръст на оборота си с „Лидл“ в България и 517% ръст при износа. Това и дава смелост на компанията да инвестира 8 млн. евро в нова фабрика, а съвместният инвестиционен план с „Лидл“ за 2026-2027 г. е на стойност 2 млн. евро. „Това е пример за иновативност, смелост и силата на партньорството“, заяви Драгийска. Тя подчерта, че този производител прави нещо много специфично, като „хваща световния тренд на мочи сладоледа и успява да победи конкуренти от Европа, за да стигне до износ“.

Друг успешен пример е производителят на яйца „Джени Ово“. Компанията бележи 158% ръст в оборота си с „Лидл“ в България и 354% ръст в износа за миналата година. Инвестицията през 2025 г. е 10 млн. евро в нов пакетажен цех. Над 40% от яйцата в мрежата на „Лидл България“ вече са доставени от „Джени Ово“ при 43% ръст при свободно отглеждани кокошки. „Тези хора успяват да се конкурират успешно на пазари като Полша, Франция и Германия, където местните производители на яйца получават сериозни субсидии“, посочи още Драгийска.

Повече износ на български стоки

Мениджърът на "Лидл" съобщи, че другите пазари харесват българските продукти и доказателство за това е реализираната продукция там – показател за тяхното качество и конкурентоспособност.

На местния пазар през миналата година са продадени български стоки за 582 млн. евро, а за износ – 66 млн. евро. За сравнение, през 2023 г. сумите са били съответно 381 млн. евро за вътрешния пазар и 45 млн. евро за износ.

Влияние на веригата върху доставчиците

В анализа си главният икономист на ИПИ Лъчезар Богданов, посочи с цифри мащаба на влиянието на веригата върху нейните партньори. За доставчиците на „Лидл България“ приходите от съвместната работа формират средно над 10% от общите им продажби. В някои общини приходите на доставчиците на веригата представляват над 10% от общия оборот на преработващата промишленост, а в пет общини този дял надхвърля 5% от оборота на местния бизнес.

По отношение на заетостта данните на ИПИ сочат, че в 38 общини заетите при партньорите на „Лидл България“ съставляват над 10% от всички работещи в преработващата промишленост. „Повишаването на производителността е ключов фактор за развитието на икономиката и се постига чрез инвестиции в технологии, иновации, физически капитал и знания“, коментира икономистът. Според него именно по-конкурентоспособните предприятия повишават производителността на цялата икономика.

Той отбеляза, че при част от доставчиците над една трета от приходите идват от партньорството с търговската верига, което свидетелства за изградени дългосрочни отношения. Според него компаниите, които работят с „Лидл България“, отчитат ръст на финансовите резултати и печалбата, като при част от тях тя се е увеличила над два пъти.

Богданов посочи още, че българските производители доставят широка гама хранителни и нехранителни продукти, като структурата на доставките до голяма степен отразява потреблението на домакинствата в страната. По думите му това показва, че българските предприятия успешно отговарят на потребителското търсене.