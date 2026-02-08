Изпълнителният директор на Washington Post подаде оставка

Уил Луис, главен изпълнителен директор на Washington Post, обяви, че се оттегля, само дни след като вестникът съобщи, че съкращава една трета от персонала си.

Луис обяви напускането си в имейл до екипа на вестника, заявявайки, че след две години на трансформация „сега е подходящият момент да се оттегля“. Луис ще бъде заменен временно от главния финансов директор на медията, Джеф Д'Онофрио, съобщава Euronews

Стотици журналисти на Washington Post бяха освободени при мащабните съкращения, обявени по-разно през седмицата. Въпреки че вестникът не разкри броя на съкращаваните работни места, New York Times съобщи, че приблизително 300 от 800-те журналисти са били освободени.

Нито Луис, нито милиардерът Джеф Безос, собственик на вестника, участваха в срещата с членовете на персонала, когато бяха обявени съкращенията.

Съкращенията бяха по-големи от очакваното, което доведе до закриването на известната спортна секция на Washington Post, елиминирането на фотографския му персонал и рязко намаляване на персонала, отговорен за отразяването на събитията във Вашингтон и чужбина.

През последните години вестникът се сблъска с широкия отлив на таланти и загуби десетки хиляди абонати след решението на Безос в края на президентската кампания през 2024 г. да се откаже от планираната подкрепа за Камала Харис и последвалото преориентиране на секцията си за мнения в по-консервативна посока.

Мартин Барън, първият редактор на вестника при Безос, разкритикува милиардера за опита му да „се подмаже на президента Тръмп“ и нарече случилото се в редакцията „казус за почти мигновено, самопричинено унищожаване на марката“.

Роденият във Великобритания Луис работи сред висшето ръководство на The Wall Street Journal, преди да поеме поста в Washington Post през януари 2024 г. Мандатът му стартира с трудности като беше белязан от съкращения и неуспешен план за реорганизация, който доведе до напускането на бившия главен редактор Сали Бъзби.