Новопостроените жилища са най-широки в София и Монтана, най-тесни - в Разград и Търговище

Въведените в експлоатация жилища през второто тримесечие на тази година са най-широки в София и Монтана, а най-тесни – в Разград и Търговище, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Жилищата в София са били със средна площ от 121,9 кв. м, а тези в Монтана – от 121 кв. м. В същото време нововъведените жилища в област Разград са с площ от едва 47,8 кв. м, а в Търговище площта им достига 52,1 кв. м.

През второто тримесечие броят на въведените в експлоатация жилищни сгради е 1256, а новопостроените жилища в тях са 6001, сочат предварителните данни на националната статистика.

От нововъведените жилищни сгради със стоманобетонна конструкция са 76,3%, с тухлена – 19,3%, с друга – 3,5%, а с панелна – 0,9%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (78,2%), следвани от жилищните кооперации (15,5%).

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 203 сгради с 2811 жилища, Пловдив - 153 сгради с 300 жилища, и Бургас - 125 сгради с 651 жилища в тях.

В броя на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради на територията на област София (столица) не са включени данните за район Панчарево поради отказ на районната администрация да предоставя информация.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (42,8%), следват тези с три стаи (30,8%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 3,1%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие е 538,6 хил. кв. м, а жилищната площ – 379,6 хил. кв. м. Средната жилищна площ на едно новопостроено жилище e 63,3 кв. м.