Имотите в света са привлекли инвестиции за 380 млрд. долара през първото полугодие

380 млрд. долара са били инвестирани в недвижими имоти в света през първата половина на 2025 г., което до голяма степен е в унисон с нивата за първото полугодие на 2024 г. (376 млрд. долара), сочат данни на консултантската компания Savills, включени в доклад за световните капиталови пазари.

Компанията отбелязва, че макар в някои отношения световните пазари да са в застой, съществуват редица предпоставки за възстановяване на инвестициите в недвижими имоти. Подобрените нагласи и готовността за сключване на сделки както сред купувачите, така и сред продавачите, наред с по-голямото приемане на цените и продължаващата сила на много наемни пазари са някои от тези предпоставки.

Само за второто тримесечие на 2025 г. Savills отбелязва, че основното ниво на активност се е запазило, като са сключени сделки с бизнес имоти на обща стойност 193 млрд. долара (спад с 5% спрямо второто тримесечие на 2024 г.), но картината варира в различните сектори.

През второто тримесечие финализираните сделки с офиси в световен мащаб са възлезли на 45 млрд. долара, което е ръст с близо 12% на годишна база., като в САЩ се отчита значително увеличение от 50%, макар и от ниска база. Savills отбелязва, че много от резервите, свързани с инвестициите в офиси, започват да отшумяват, като ограниченото предлагане и ниските нива на строителство, особено в САЩ и Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА), също подкрепят интереса на инвеститорите, като предлагат увереност в перспективите за устойчив ръст на наемите.

Сделките през второто тримесечие в жилищния сектор са достигнали 58 млрд. долара, което е спад с 9% спрямо второто тримесечие на 2024 г., но силният старт на 2025 г. е довел до ръст в сектора от почти 8% в средата на годината. Инвестициите в подсектора на домовете за възрастни хора са се увеличили с над 80% от началото на годината до 15 млрд. долара. Според Savills търсенето от инвеститорите в света в жилищния сектор остава стабилно, но липсата на възможности за инвестиции възпрепятства активността на някои пазари.

В сегмента на индустриалните и логистични площи през второто тримесечие са били инвестирани 42 млрд. долара, което представлява спад от 10% на годишна база, но това се случва след три последователни тримесечия на растеж. Обемът на инвестициите за първото полугодие е останал относително стабилен на ниво от 86 млрд. долара спрямо 87 млрд. долара през 2024 г.

Според Savills това се дължи на несигурността относно мащаба и въздействието на американските вносни мита, които се отразяват на нагласите на инвеститорите. Промяната на нагласите на купувачите на индустриални имоти е най-силно изразена в Азиатско-Тихоокеанския регион. Въпреки това, с изясняването на положението около митата след неотдавнашните търговски споразумения и благоприятната динамита в предлагането от гледна точка на инвеститорите/собствениците на много пазари, консултантската компания очаква част от натрупаното търсене както на наемния, така и на капиталовия пазар, формирано през първата половина на тази година, да бъде освободено.

„Икономическото положение в света остава силно повлияно от действията на сегашната американска администрация, което подхранва геополитическата нестабилност и несигурността относно перспективите за растеж и забавя сделките с недвижими имоти по целия свят“, коментира Оливър Салмън, директор на отдела за световните капиталови пазари в Savills. „Въпреки това през първата половина на годината наблюдавахме растеж и надхвърляне на очакванията в определени райони и сектори, най-вече в офис сектора, където постоянният растеж на доходите, голямото търсене от наемателите и слабото предлагане допринесоха значително за промяната в нагласите относно бъдещето на офис сектора в дългосрочен план“, допълва той.

Според Рашид Хасан, ръководител на отдела за глобални трансгранични инвестиции в Savills, макар институционалните инвеститори бавно да се завръщат на пазара, те са много конкретни в избора си на активи.

„Това позволява на частните инвеститори, които обикновено разполагат със значителни налични средства, да продължат да заемат по-голям дял от световните имотни пазари през 2025 г. Като цяло сегашната среда е благоприятна за разбиращите инвеститори, които са наясно с динамиката в търсенето и предлагането и са в удобно положение по отношение на основния баланс на риска. Инвеститорите със силно присъствие на пазара и специфични за сектора знания и умения са в най-добра позиция да се ориентират в тази динамика в началото на цикъла“, допълва той.