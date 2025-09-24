Мирчо Мирев: Локалната енергия и автоматизацията са бъдещето на строителството

Снимка: Shelly

Във време на бързи технологични промени и нарастващ фокус върху устойчивото строителство интеграцията на умни решения вече не е лукс, а необходимост. Shelly Group е сред компаниите, които не следват тенденциите, а активно ги създават, трансформирайки традиционни сгради в интелигентни, енергийно ефективни и лесни за управление пространства.

За енергийната оптимизация, автоматизацията и как интегрираната защита променя стандарта за модерни сгради - един разговор с Мирчо Мирев, ръководител отдел „Интеграции“ в Shelly Group, един от участниците в предстоящия форум Construction of Tomorrow, организиран от Investor.bg

- Г-н Мирев, как решенията на Shelly Group могат да трансформират традиционните строителни обекти в умни сгради и какви са конкретните предимства за строителната индустрия?

Най-силен ефект имат решенията, които водят до оптимизация на ползваната енергия - спестяване на разход на енергия за охлаждане с автоматичен контрол на слънчево греене чрез щори, контрол на отоплението по зони, следене и управление на локално генерирана енергия и пренасочването ѝ към енергопотребители. Също толкова важни са и подобренията в защитата на дома от природни стихии – като устройства за превенция и реакция при течове и наводнения, пожари и др. – които лесно могат да се интегрират и да подобрят сигурността на дома.

След основните функционалности следват удобствата и потребителският комфорт: централизирано и интуитивно управление на достъпа, осветлението, реакцията на присъствие и следене на използването на отделни системи, уреди и помещения.

- Какви са най-големите предизвикателства при интегрирането на умни технологии в съществуващи сгради и как се преодоляват?

Предизвикателство е намирането на правилната симбиоза между инвеститори, проектанти и изпълнители, за да се осигури както началното изпълнение, така и дългосрочната поддръжка. При вече построени сгради обикновено не срещаме затруднения да предложим подходящи решения – разполагаме с достатъчно готови продукти и комбинации, които позволяват ефективна интеграция.

Мирчо Мирев се присъединява към екипа на Shelly Group през 2021 г. като Ръководител отдел „Интеграции". Той отговаря за внедряването на решенията на Shelly Group в различни платформи и има ключова роля в развитието на стратегическите партньорства на компанията, включително осигуряването на решения за измерване и проследяване на потреблението на енергия в обектите на Vodafone в Африка и сътрудничеството със Zendure, водещ доставчик на балконни електроцентрали и системи за съхранение на енергия. С над 25 години опит в софтуерния бранш, Мирчо Мирев е изградил впечатляваща международна кариера, работейки на четири континента. Започва като разработчик и постепенно достига високи управленски позиции, включително директор на развойната дейност в една от водещите софтуерни компании. Като съосновател на инициативата „Linux за българи", в продължение на над 10 години активно допринася за развитието на ИТ общността, като организира редовни събития и изнася лекции.

- В какви посоки се развиват зелените технологии в строителството според спецификите на сградите (жилищни, офис, търговски, индустриални площи)?

Наблюдава се преход към напълно постижимо пестене на енергия за охлаждане и отопление, както и бързо развитие на локалната генерация и съхранението на електрическа енергия - обикновено с фотоволтаици. Спестяването на ресурси и производството на собствени енергийни източници вече са ключови тенденции в сектора, като събирането и съхраняването на слънчева енергия преживяват силен ръст.

При търговските площи се търси първо ясна картина на енергопотреблението, след което се внедряват модели за гъвкав контрол – например ограничаване на работата на системи, които излишно функционират 24/7.

- Въз основа на вашия опит в развитието на технологични решения - какви са най-обещаващите тенденции в строителството?

Една от най-обещаващите тенденции е изграждането на достатъчно смели и комплексни обекти, които могат да се обслужват ефективно чрез автоматизация и наблюдение на всички подсистеми в сградата. Това позволява не само създаването на допълнителни удобства, но и прилагането на политики за ефективно управление благодарение на интегрираните технологии.

Все по-широко приложение намира и подходът BIM (Building Information Modeling) – цялостно цифрово описание на сградата от концепцията и проектирането, през строителството и въвеждането в експлоатация, до управлението ѝ. Той дава възможност сградата да бъде проследявана и оптимизирана през целия ѝ жизнен цикъл.

Създаването на симулирани модели, заедно със събирането, съхранението и управлението на данни с помощта на машинно обучение, значително улесняват планираната поддръжка и намаляват оперативните разходи.

- По какъв начин данните, събирани от умните устройства, могат да подобрят вземането на решения при проектиране и управление на сгради?

Данните от умните устройства улесняват навременната и планирана поддръжка, като намаляват риска от прекъсване на услуги или затруднен достъп. Голям напредък се постига, когато управляващият има пълен поглед върху потреблението на ресурси – като вода, електричество или натовареност на различни зони в сградата.

Чрез тези данни може ефективно да се управлява контролът на достъпа – както по предварителен график, така и при извънредни ситуации, или да се планира и оптимизира зареждането на електрически автомобили.

- Къде е балансът между модерните и традиционните решения в съвременното строителство?

Балансът се постига естествено чрез съчетаване на нуждите на крайните потребители, спецификата на строителния процес и изискванията на екипите, които ще поддържат сградата. Потребителите често са едновременно консервативни и отворени към иновации – те търсят комбинация от познатата им и удобна среда с вече утвърдените цифрови технологии, които добавят функционалност и ефективност.

- Как строителните компании могат да оценят възвращаемостта от инвестициите в умни технологии и кои са ключовите показатели за успех?

При достатъчно големи проекти със средно и високо ниво на сложност, автоматизията - от етапа на проектиране до изпълнение и последваща поддръжка - се изплаща с гъвкавостта да се моделира и променя един масивен и статичен обект.

Възвращаемостта обикновено се оценява най-точно от инвеститорите и управляващите компани, включително защото те имат цялостен поглед върху жизнения цикъл на сградата, разходите за експлоатация и потенциала за оптимизация.

- Какви конкретни стъпки бихте препоръчали на строителните компании, които искат да започнат внедряването на умни технологии и зелени решения в проектите им?

Първата и най-важна стъпка е дигитализацията да бъде заложена още в етапа на проектиране, а не да се оставя за решение на крайните потребители или външни доставчици. Единната цифрова среда действа като кръвоносната система на съвременната сграда – тя свързва и координира всички системи, осигурявайки оптимална ефективност.

На второ място, трябва да се предвиди необходимата инфраструктура за зареждане на електромобили, както и внедряване на пасивни методи за управление на енергията – например интелигентен контрол на температурата за намаляване на разходите и повишаване на комфорта.

Накрая, още на ниво концепция е добре да се планира възможност за събиране и съхранение на слънчева енергия, така че сградата да може да използва собствени източници и да намалява въглеродния си отпечатък.