Защо бъдещето на градовете зависи от интелигентното строителство

Градовете вече не са просто място за живеене – те са център на икономическа, социална и културна динамика. Според последни проучвания 55% от световното население вече живее в градска среда, а до 2050 г. този процент се очаква да нарасне до 70% при глобално население от 9,7 млрд. души. В Европа 75% от хората са концентрирани в градове, най-често с население до 100 хил.души.

Как да направим тези градове комфортни и устойчиви за живот? Ключът е равният достъп на всички жители до инфраструктура – жилища, транспорт, енергия, вода, храна, както и до социална и културна среда. При урбанизацията не трябва да се запечатват почвите, защото способността на земята да абсорбира дъждовна вода е критична при екстремни метеорологични условия. Възстановяването на естествените корита на реките и внимателното планиране на територии за строителство са важни стъпки за устойчиво градоустройство.

Зелена инфраструктура – паркове, зелени покриви, алеи – вече е във фокуса на европейските стратегии и политики. Тя подобрява качеството на въздуха, подпомага адаптацията към климатични промени и създава условия за социално взаимодействие и общност.

В този контекст строителството става още по-значимо. То не е просто икономическа активност, а инструмент за изграждане на интелигентни и устойчиви пространства. Индустрията трябва да търси иновативни и ефективни решения, които да посрещнат глобалното търсене и същевременно да подобрят качеството на живот на хората в градовете.

Всичко това е въпрос на много дискусии – затова на 30 септември от 14:00 часа в "Интер Експо Център" Investor.bg и Imoti.net oрганизират форума Construction of Tomorrow. По време на него водещи експерти, предприемачи, архитекти и представители на институции ще коментират важните теми, свързани с инфраструктурно строителство, градоустройство и технологии за по-ефективно строителство.

Научете подробности за предстоящия форум от разговора на главния редактор на Investor.bg Десислава Попова с водещите на "България сутрин" по Bulgaria ON AIR Мария Константинова и Виктор Дремсизов.