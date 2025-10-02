ЕС решава жилищната криза с мерки срещу спекулацията и краткосрочните наеми

Предстоящият план на Брюксел за преодоляване на жилищната криза в Европейския съюз ще включва мерки за ограничаване на спекулациите с недвижими имоти, заяви еврокомисарят по енергетиката и жилищната политика Дан Йоргенсен, цитиран от онлайн изданието Politico.

„В Европа няма място за егоистични спекулации спрямо основна нужда като нашите жилища“, заяви еврокомисарят на конференция за достъпността на жилищата в Копенхаген и подчерта необходимостта за решение с превръщане на жилищния фонд на ЕС във финансов инструмент.

По данни на Евростат цените на жилищата в ЕС са нараснали с близо 60% от 2010 г. насам, докато цените на наемите са се повишили с близо 30%. Експерти отдават това на рязкото забавяне на строителството на общински жилища и на значителното нарастване на спекулативните практики в градските райони, където наличностите от достъпни жилища намаляват.

Йоргенсен потвърди, че ЕС ще представи първия в историята план за справяне с кризата, който се очаква да бъде обявен по-късно тази година. Той ще включва преразглеждане на правилата за държавна помощ, като позволи на националните правителства да използват държавни средства за изграждане на жилища за европейци от средната класа, които не могат да си позволят пазарните цени.

Тъй като само държавните средства ще бъдат недостатъчни, комисарят обясни, че те ще трябва да бъдат съчетани с частни инвестиции. Той подчерта, че тези инвестиции трябва да „балансират стабилна възвръщаемост със социална отговорност“ и допълни, че Комисията работи с Европейската инвестиционна банка и с други финансови институции, за да гарантира, че жилищата, построени чрез програми за публично-частно партньорство, действително са достъпни.

Наред с мерките, насочени към намаляване на сложните правила на ЕС и националните правила, които забавят строителството на нови жилища, Йоргенсен съобщи, че предстоящият план ще се насочи и към краткосрочните наеми.

Превръщането на жилища в апартаменти за туристи е смятано за значим фактор за повишаването на цените, като властите предприемат мерки за пълна забрана на тези имоти в градове като Барселона. Еврокомисарят обеща да се заеме със „сложния“ проблем „твърдо, но справедливо“.

„Тази криза е решаващ тест за нашата европейска демокрация. Това е битка, която не можем да си позволим да загубим", каза Йоргенсен.