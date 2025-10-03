През пролетта цените на жилищата у нас растат три пъти по-бързо, отколкото в ЕС

България остава на второ място в ЕС по най-силен годишен ръст на цените на жилищата в Европейския съюз с покачване от 15,5% през второто тримесечие, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. Страната ни беше втора по този показател и през първото тримесечие на годината, а в някои от тримесечията миналата година дори беше лидер в съюза.

Преди България е само Португалия, където в периода април - юни цените на жилищата са нараснали със 17,2% на годишна база. След страната ни е Унгария с увеличение от 15,1 на сто.

Финландия е единствената страна членка с годишен спад на цените на жилищата от 1,3%, сочат данните на Евростат.

На тримесечна база цените са се понижили в две страни членки и са нараснали в 21. Спадове са регистрирани във Франция (-0,2%) и Белгия (-0,1%), а най-висок ръст отново отчита Португалия (+4,7%). След нея се нареждат Люксембург (+4,5%) и Хърватия (+4,4%). В България цените на жилищата са се повишили с 3,8 на сто за тримесечие, което ѝ отрежда пето място в ЕС заедно със Словения.

През второто тримесечие цените на жилищата в страната ни са нараснали около три пъти по-бързо в сравнение с годишния темп в ЕС и еврозоната от съответно 5,4% и 5,1%. Спрямо първото тримесечие на 2025 г. цените са се повишили с 1,7 на сто в еврозоната и с 1,6 на сто в ЕС.

Цените в България са нараснали над два пъти за 15 години

Страната ни е и сред десетте в ЕС, в които цените на жилищата са нараснали над два пъти за периода от 2010 г. до второто тримесечие на 2025 г., сочат отделни данни на Евростат. За тези 15 години жилищата в България са поскъпнали със 133%, като тя заема седмо място сред страните членки на ЕС.

Унгария отчита най-силен ръст на цените на жилищата за периода от 277%, следвана от Естония с 250% и Литва с 202%. След тях се нареждат Латвия със 162%, Чехия със 155%, Португалия със 141%, България със 133%, Австрия със 117%, Люксембург със 112%, Словакия със 105%, Полша със 104% и Хърватия със 102%.

Цените на жилищата и на наемите в ЕС между първото тримесечие на 2010 г. и второто тримесечие на 2025 г. Графика: Евростат

Италия е единствената страна със спад на цените на жилищата за 15-годишния период, достигащ 1%.

През същия период наемите са нараснали в 26 страни членки на ЕС, като най-високите ръстове са регистрирани в Естония (+218%), Литва (+192%), Унгария (+125%) и Ирландия (+117%). Гърция е единствената страна, където цените на наемите са намалели с 9%.

В ЕС цените на жилищата са нараснали с 60,5% между 2010 и второто тримесечие на 2025 г., а наемите са се повишили с 28,8%.