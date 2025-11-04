Ходовете на две от най-големите строителни компании разтърсват имотния пазар в Китай

New World Development и China Vanke, две от най-внимателно следените китайски имотни компании, които изпитват затруднения, отново принуждават инвеститорите да преценят последиците от имотната криза в страната, пише Bloomberg.

Около две седмици след като съобщи, че предприема мерки за управление на пасивите, хонконгската строителна компания New World обяви план за замяна на облигации на стойност 1,9 млрд. долара, който включва загуби на средства за кредиторите, особено за притежателите на нейни вечни облигации.

Кредиторите все още преценяват подробностите около предложението, но някои от вечните облигации на компанията, отбелязаха ръстове в понеделник, включително емисията вечни облигации на стойност 700 млн. долара с лихва от 4,8%, която отчете най-големия си дневен скок за почти две години, като се повиши с четири цента до 43 цента, сочат данни, събрани от Bloomberg.

Междувременно някои от доларовите облигации на Vanke отбелязаха спад, след като най-големият притежател на облигации затегна условията по заемите за компанията – ход, който може да е сигнал за промяна във финансовата подкрепа, ръководена от правителството. Емисията доларови облигации на строителната компания с падеж през ноември 2029 г. се готви за най-големия си спад в историята, показват цени, събрани от Bloomberg.

Новите развития показват задълбочаващите се предизвикателства с ликвидността пред силно задлъжнелите строителни компании в континентален Китай и Хонконг, тъй като слабите продажби продължават въпреки мерките за подкрепа на правителството. Продажбите на нови жилища в Китай продължиха да намаляват и през октомври, а в Хонконг пазарът на бизнес имоти продължава да се натъква на предизвикателства.

Макар предложението на New World за замяна на дълг да означава, че кредиторите ще трябва да приемат загуби на средства, вариращи от 9% до 50%, и да се откажат от натрупаните лихви по вечните облигации, някои анализатори не смятат, че планът е лош. Предложената цена е в съответствие, или в някои случаи, по-висока от нивата на вторичния пазар на облигациите. Новите облигации ще дадат на притежателите им и достъп до скъпия комплекс Victoria Dockside на компанията, като им предоставят първостепенен достъп до актива като обезпечение.

Все още има възможност притежателите на облигации да преговарят с New World за подобряване на предложението за замяна на дълга като да поискат по-висока авансова сума в брой или някои натрупани плащания по вечни облигации.

За да успее предложението за замяна, участието трябва да достигне минимален праг от най-малко 500 млн. долара за новоемитирани вечни ценни книжа и най-малко 100 млн. долара за нови облигации с падеж през 2031 г. Притежателите на облигации ще имат срок до 2 декември, но според документ, изпратен до фондовата борса, те могат да получат по-добри цени, ако приемат плана до 17 ноември.

Колкото до Vanke, ключовото притеснение за инвеститорите в заеми е как компанията ще се справи с наближаващия падеж на облигациите си. Строителната компания, която преди време беше най-голямата в Китай от гледна точка на продажби, има облигации в размер на около 22 млрд. юана (3,1 млрд. долара) на вътрешния пазар, които са с падеж или могат да станат предмет на искания за предсрочно погасяване, до септември 2026 г., показа доклад на Moody’s от миналия месец.

Vanke от месеци разчита на подкрепата с ликвидни средства от най-големия ѝ акционер Shenzhen Metro Group. Държавната компания разсрочи заеми за над 20 млрд. юана за Vanke, повечето от които преди това не бяха секюритизирани. Сега Shenzhen Metro иска обезпечение за заемите и налага предпазливо ограничение за финансовата подкрепа.