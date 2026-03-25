Войната може да спре внезапно бума на имотните облигации в ОАЕ

Инвеститорите, които побързаха да отпускат заеми на строителни компании в Обединените арабски емирства, понасят загуби, тъй като войната в Иран засяга облигациите им и заплашва да сложи край на бурното заемане на средства, пише Bloomberg.

Имотните компании все повече разчитаха на пазара на облигации, докато се надпреварваха да си осигурят терени за жилищни проекти в Дубай и Абу Даби. Тъй като и двата града са подложени на продължителни атаки от Иран, този дълг се разпродава. Корпоративните облигации на ОАЕ се представят най-слабо сред нововъзникващите пазари този месец, като компаниите в имотния сектор понасят най-тежките загуби, сочи индекс на Bloomberg.

Малкъл Кейн, портфолио мениджър в компанията RBC Bluebay, казва, че пазарът не очаква повторение на срива на имотния пазар през 2009 г., когато Дубай беше спасен чрез спасителна програма, в която Абу Даби имаше водеща роля. Но може да се стигне до „внезапно прекратяване на възходящия цикъл, който наблюдавахме през последните месеци“, добавя той.

Емитирането на облигации в имотния сектор в ОАЕ достигна близо 7 млрд. долара през 2025 г., над два пъти повече спрямо 2024 г., която също беше рекордна. Само през януари и февруари беше емитиран дълг в размер на 2,7 млрд. долара, което показваше, че секторът се бе насочил към още една силна година през 2026 г. След началото си войната променя перспективите.

Петгодишните зелени ислямски облигации, или сукук, емитирани от базираната в Дубай Sobha Realty през септември, се представят най-слабо, като този месец отбелязват спад от 8,5%. Петгодишните сукук от Binghatti Holding, продадени през февруари, и облигациите на Arada Developments са поевтинели съответно със 7,8% и 6%.

Продажбите на имотни облигации в ОАЕ се повишиха през 2025 г. Графика: Bloomberg LP

„Беше очаквана лека корекция“, коментира Мануел Мондия, портфолио мениджър в компанията Aquila Asset Management. Това обръщане на тенденцията сега ще бъде по-сериозно, тъй като нагласите сред чуждестранните купувачи „ще охладнеят“, допълва той.

Жилищният пазар вече изглеждаше уязвим преди началото на войната, като анализаторите предупредиха, че цените и доходността от наеми може да намалее поради ръста в предлагането. Сега натискът се засилва, тъй като конфликтът предизвиква паника сред някои жители и засяга международната репутация на ОАЕ като стабилен финансов, логистичен и туристически център.

„Инвеститорите се насочват към големи компании с добро качество, тъй като се чувстват в безопасност, а след това обръщат внимание и на други компании, които може би не са толкова добре защитени, така че наблюдаваме намаляване на позициите в тези по-рискови компании“, казва Еоган Макдона, старши портфолио мениджър в Allianz Global Investors, и допълва, че е намалил позициите си, за да ограничи риска.

Мондия от Aquila Asset Management казва, че според него пазарът е съсредоточен върху „двете компании с най-голяма задлъжнялост“, имайки предвид Binghatti Holding и Omniyat Holdings. „Това са компании, които може да изпитат повече затруднения в бъдеще“, допълва той. Нито една от компаниите не е отговорила на запитване за коментар.

Най-големи загуби – имотите оглавяват загубите при корпоративните облигации на нововъзникващите пазари от началото на ударите срещу Иран. Графика: Bloomberg LP

Въпреки че съществуват дълбоко вкоренени притеснения за бъдещето на сектора, който зависи силно от чуждестранните купувачи, както от тези, които искат да живеят в Дубай, така и от спекулантите на имотния пазар, някои инвеститори виждат възможности в разпродажбата.

„Струва си да се обърне внимание на висококачествените строителни компании, които имат доказан опит в управлението на оперативната си дейност и ликвидността, като същевременно са намалили риска в баланса си при предишни пазарни спадове“, казва Сючън Джан, анализатор на нововъзникващите пазари в Jupiter Asset Management, и посочва като пример краткосрочните облигации на Damac Properties.

Облигаците на Damac с падеж през април 2027 г. се представят много по-добре от тези с по-дълъг падеж, като спадат само с 2,5 цента от долара до 100,3 долара. За сметка на това облигациите с падеж през август 2029 г. са се понижили с близо пет цента до 95,2 долара от началото на месеца.

„Дългосрочните падежи зависят повече от перспективите за сектора, за които е твърде рано да се правят прогнози. Наистина е трудно да се каже колко дълго ще продължи войната“, казва Джан.