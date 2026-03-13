Ще се стигне ли до отлив на капитали на имотния пазар в Дубай?

Ако конфликтът в Близкия изток приключи следващата седмица, корекцията на имотния пазар в Дубай и Обединените арабски емирства (ОАЕ) би продължила между три и шест месеца. Това коментира експертът по недвижими имоти Явор Костов в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria. Обикновено след такива конфликти се стига до корекция на цените на нискокачествените активи, а трофейни имоти, които преди това са били недостъпни, може да излязат на пазара с по-ниска цена, коментира още гостът.

Според него в момента има известен страх у новите инвеститори в имоти в Дубай поради несигурността кога ще приключи конфликтът. Най-песимистичните прогнози са, че той ще трае няколко години. Добрата новина според Костов е, че Дубай и ОАЕ са се оказали подготвени за конфликта и модерните им системи за противовъздушна отбрана реагират адекватно на иранските удари.

По-сложно е положението с туристическите и инвестиционни обекти, които са предмет на сделки в момента, тъй като достъпът до Дубай е ограничен, отбеляза Костов. Според него при спекулативните инвеститори има известна паника, тъй като миналата година имотният пазар в емирството показа лек спад след връх в средата на годината.

Инвеститорите, които се страхуват, че конфликтът може да се повтори или разшири, както и тези, които не виждат причина да останат в региона в новата обстановка, биха били по-склонни да направят корекция на цената, за да излязат от активите, които притежават. Инвеститорите с по-дългосрочна визия извън конфликта биха изчакали нормализиране на пазара и възстановяването му близо до текущите нива, за да излязат от инвестицията без загуби, смята Костов.

Дубай започна експанзията си след финансовата криза през 2009 г., като предложи ниски данъци и се стремеше да се превърне в транспортен и туристически център. Сега туризмът и транспортът са засегнати от войната и според госта ще се стигне до отлив на капитали, докато тя не приключи, допълни той.

Но специфичното за пазара в Дубай е единовластието, решенията се вземат еднолично от шейха, който може да ги подплати със законодателство и финансови стимули, отбеляза Костов и добави, че това може да осигури по-бързо възстановяване на Дубай в сравнение с държавите с демократичен начин на вземане на решения.

Кои са активите убежище за инвеститорите във времена на несигурност? Кои купувачи на имоти в Дубай биха могли да се възползват от сегашното положение?

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.