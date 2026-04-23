Цените на жилищата в Дубай падат за първи път от бума след пандемията

Чуждестранни инвеститори и заможни чужденци спомогнаха за превръщането на жилищния пазар в Дубай в един от най-горещите в света. Сега цените намаляват за първи път от Covid пандемията, тъй като конфликтът в региона натежава върху търсенето, предава Bloomberg.

Индексът на цените на жилищата на ValuStrat се понижи с 5,9% през март спрямо месец по-рано, което е първи спад от 2020 г. насам, съобщава базираната в Дубай компания за имотни консултации и оценки, която се използва от някои от големите банки в страната. Спадът е върнал индекса на нивото му отпреди шест месеца.

Данните са показателни за непосредствените последици от конфликта върху недвижимите имоти в Дубай, който е част от Обединените арабски емирства. Градът разчиташе на статута си на освободено от данъци убежище, за да привлича чужденци и чуждестранен капитал към имотния си пазар – притокът спомогна за възстановяването на цените от продължителния им спад и нарастването им с над 70% от 2020 г. насам.

Сега силният ръст е подложен на изпитание от геополитическите сътресения. Арабските страни от Персийския залив понесоха бремето на ответния удар на Иран срещу атаките на САЩ и Израел, които започнаха в края на февруари. Те бяха подложени на хиляди удари с ракети и дронове в продължение на няколко седмици, като прехванаха повечето от тях. Крехко примирие започна по-рано този месец, но планираните мирни преговори се провалиха тази седмица.

Стойността на продажбите на жилища в Дубай е намаляла с близо една пета до 37,2 млрд. дирхама (10,1 млрд. долара) през март спрямо предходния месец, сочат данни на компанията за анализи REIDIN, която анализира данни от Дубайския имотен регистър. Броят на сделките е спаднал до около 13 хил. спрямо близо 16 хил. през същия период на миналата година.

„Пазарът няма да се върне веднага към положението преди войната и смятаме, че ще има забавяне при цените“, казва Луис Хардинг, главен изпълнителен директор на консултантската компания Betterhomes в Дубай. „Очакваме търсенето да бъде засегнато, тъй като е възможно населението да не нарасне с темпа през последните години и то в момент, когато броят на новопостроените жилища е значителен“, допълва той.

Betterhomes и ValuStrat отбелязват, че спадът през март може да е бил задълбочен от фактори като празника Рамазан байрам и едни от най-проливните дъждове в ОАЕ от десетилетия. Въпреки това Хардинг се готви за „скромно и предизвикателно“ лято за сделките.

През последните години Дубай положи усилия да се превърне в не толкова преходна дестинация. Стремежът да предоставя дългосрочни „златни визи“ доведе до приток на чужденци, които превърнаха града в свой дом. Очаква се това да повиши устойчивостта на пазара.

Имотните компании, листнати в Дубай, вече се възстановяват от спадовете след началото на войната на 28 февруари. Книжата на Emaar Properties, най-голямата строителна компания в Дубай, постигнаха силен ръст от около 16% спрямо най-ниската им точка в средата на март.

„На пазара все още има ликвидност. Поведението на пазара все още изглежда относително стабилно“, коментира Катралнада Бингати, главен изпълнителен директор на Binghatti Holding пред Bloomberg Television миналия месец.

През 2009 г. Дубай беше на ръба да спре плащанията по дълга си, след като спадът на имотния пазар доведе до срив на сделките с имоти „на зелено“, при които жилищата се продават, преди да бъдат построени.

Този сегмент от пазара се наблюдава внимателно, тъй като изисква чуждестранните инвеститори да залагат с голяма увереност в дългосрочното развитие на града, казва Матю Байт, основател и главен изпълнителен директор на консултантската компания BlackBrick.

Пазарът на имоти „на зелено“, който съставлява близо три четвърти от сделките в Дубай, е отбелязал спад в стойността на общите продажби от около 13% през март спрямо предходния месец, съобщава компанията REIDIN.

Въпреки това Сахил Хосла, главен изпълнителен директор на строителната компания SOHO, която изгражда луксозни кули в Дубай, казва, че не се притеснява от рязък спад.

„Има сътресения на пазара и сегментът „на зелено“ първи ще пострада, тъй като е спекулативен. Но не се притесняваме, че имотният пазар ще се срине, тъй като има повече крайни ползватели от всякога и отстъпките, които наблюдаваме, се случват след огромния ръст на цените през последните пет години“, допълва той.

Чужденците съставляват над 85% от населението на ОАЕ. Брокери на недвижими имоти в Лондон, Монако и Марбея съобщават за нараснал интерес от богати жители на Близкия изток, които искат да наемат или купят имоти.

„Очаква се тенденцията за март да продължи и през април, тъй като средата за сключване на сделки се влошава, а доверието на инвеститорите е подложено на допълнително изпитание“, коментира Матю Грийн, ръководител на отдела за анализи за Близкия изток и Северна Африка в консултантската компания CBRE Group.

Фирмите ще трябва да се справят и с по-високи цени на строителните материали, ако Ормузкият проток остане затворен за много по-дълго време, казва основателят на Danube Properties Ризван Саджан в интервю за Bloomberg.

Заради промяната в нагласите видни строителни компании са провели разговори с инвеститори, за да успокоят притесненията от възможна ликвидна криза.

Продължават да излизат нови проекти, като строителни компании обявиха планове да добавят стотици жилища на пазара. Строителни компании от Emaar до Azizi Developments и Danube ускориха стартирането на нови проекти.

Някои компании предлагат стимули, за да запазят търсенето, като по-ниски първоначални вноски.

„Очаквах продажбите да са по-ниски в подобно положение, но все още наблюдаваме продажби“, казва главният изпълнителен директор на Samana Developers Имран Фарук. „Продажбите се случват по-бавно, но все пак се случват с купувачи от ОАЕ, както и от Египет и Индия“, допълва той.