Раул Еаметс: България вече е свързана с еврото, не разбирам защо протестирате

„България на практика вече е обвързана с еврото чрез валутния борд, така че не разбирам защо хората в страната протестират“. Това заяви проф. Раул Еаметс – бивш член на Надзорния съвет на Естонската централна банка и главен икономист на регионалната банка Bigbank, пред главния редактор на Investor.bg Десислава Попова по време на ексклузивен блиц разговор в рамките на форума Banking Today 2025, организиран от финансовия сайт.

Проф. Еаметс напомни, че от 1997 г. България няма различна финансова картина от тази на останалите страни от еврозоната, не контролира самостоятелно инфлацията и останалите икономически процеси в страната.

Икономистът сподели опит от присъединяването на Естония към еврозоната през 2011 г.

„През 2010 г. инфлацията у нас беше 3,5%, като през 2011 г., след приемането на еврото като официална валута, тя се ускори до 5%. Това беше за много кратък период от време, тъй като през 2012 г. тя отново се върна на 3,5%“, посочи Еаметс.

„Основният проблем с инфлацията е, че, ако има очаквания за такава, те се превръщат в самоизпълняващи се пророчества“, предупреди експертът.

Според него влизането в еврозоната носи редица предимства за една държава. Водещо сред тях е, че инвеститорското доверие в страната нараства, а оттам икономиката на страната печели много.

„Хубаво е да принадлежиш към нещо и някого. Не можеш да направиш много, когато си изолиран“, категоричен е главният икономист на Bigbank.

Нарастваща несигурност

Що се отнася до настоящото състояние на европейската икономика, Раул Еаметс посочи, че на Стария континент се наблюдават както политически, така и структурни проблеми.

„Наблюдава се нарастваща несигурност. Не знаем кога войните ще приключат. В същото време пред Германия има много предизвикателства - тя няма повече евтина енергия, среща огромна конкуренция в лицето на Китай, има и демографски проблеми. Ако Германия има проблеми, всички ние имаме проблеми“, посочи той.

По думите му съществува огромна неяснота и около това каква ще бъде търговската политика на президента на САЩ Доналд Тръмп в бъдеще. В момента Вашингтон е наложил базово мито от 10% върху вноса от ЕС и вероятно предстоят тежки преговори с наближаването на края на 90-дневната пауза, която държавният глава даде за мащабните си „реципрочни“ мита. Според експерта със сигурност ще останат в сила някои видове мита върху стоки от ЕС.

Еаметс говори и за проблемите пред сигурността.

„Тръмп накара Европа да увеличи разходите за отбрана и се надявам, че това ще има ефект върху икономиката на региона като цяло“, добави той.

Като бъдещи предизвикателства финансистът очерта устойчивостта и климатичната политика, технологичните рискове, свързани с изкуствения интелект (AI), киберсигурността и фалшивите новини, както и с манипулациите на изборните процеси. Той изрази надежда Европа да върви към сплотяване на силно институционално ниво, вместо към допълнителна фрагментация, каквато се наблюдава през последните години.

„Европа трябва да инвестира повече, за да увеличи конкурентоспособността си. Ако се справим с това, със стабилността на институциите, с добро политическо управление и повишаване на икономическата сила, всичко ще бъде наред“, изтъкна още Еаметс.

Генерални партньори на Banking Today 2025 са iBank и Пощенска банка.

Основни партньори на Banking Today 2025 са Българска банка за развитие, MFG, Българо-американска кредитна банка и ЮГ Маркет ЕАД.

Партньори на събитието са: Пейсера България, Фонд на фондовете, Рувен Транс, Столето и Нова Транслейт.

Събитието се провежда с подкрепата на Devin, Ведра Кафе, DiKa и Ловико.

Институционални партньори на събитието са Асоциация на банките в България, Българска Финтех Асоциация, BESCO, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска асоциация за рисково и дялово инвестиране, Sofia TechPark, Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Endeavor.

Медийни партньори на Banking Today 2025 са Bloomberg TV Bulgaria, Dnes.bg, Money.bg, See News и See Next, Dir.bg, The Recursive, сп. BusinessGlobal и Банкеръ.