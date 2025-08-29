SOFIX отбеляза седмичен ръст от 2,3% до нов 17-годишен връх

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете седмичен ръст от 2,3% до нов 17-годишен рекорд от 1081,6 пункта. Само в петък индексът се повиши с 0,45%.

Сред компонентите на индекса с най-голям ръст през седмицата е БФБ АД с 8,7% до 10 лв. за акция, като регистрираната през седмицата цена от 10,1 лв. е абсолютен рекорд за дружеството.

Книжата на "Софарма" АД поскъпнаха за седмицата с 3,83% до 5,42 лв., а на ПИБ – с 3,83% до 5,42 лв.

Най-резки седмични понижения отбелязаха акциите на "Химимпорт" АД с 2,68% до 0,725 лв., ЦКБ АД с 2,3% до 1,7 лв. и "Еврохолд България" АД с 1,09% до 1,82 лв.

Най-голям оборот сред акциите на БФБ през седмицата записа "Софарма" АД с 1,9 млн. лв., следвано от "Република холдинг" АД с 1,3 млн. лв. и "Шелли груп" ЕД с 1,25 млн. лв.

Най-много сделки бяха сключени с книжа на "Софарма" – 411, "Шелли груп" – 212, и "Доверие обединен холдинг" АД – 85.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.