SOFIX напредна с 0,14% при оборот от 273 хил. лв.

Основният индекс на Българска фондова борса (БФБ) SOFIX отчете повишение с 0,14% до 1074,95 пункта. Оборотът с книжата в индекса беше за 273 хил. лв.

С най-голям ръст сред компонентите на индекса се отчетоха книжата на "Телематик Интерактив България" АД, напредвайки с 1,85% до 22 лв., тези на "Химимпорт" АД - с 1,42% до 0,715 лв. и акциите на "Шелли груп" ЕД - с 1,07% до 110,7 лв.

Най-голям спад в рамките на SOFIX отбеляза ПИБ АД, чиито книжа поевтиняха с 1,54% до 5,1 лв., следвана от акциите на "Доверие обединен холдинг" АД, които изтриха 1,28% от стойността си, търгувайки се при 9,26 лв., както и акциите на "Софарма" АД, които поевтиняха с 0,74% до 2,67 лв.

Общият оборот достигна 1,2 млн. лв., от които 510 хил. лв. с чуждестранни акции и дялове. Сред българските акции най-силна бе търговията с "Доверие обединен хординг" АД за 154 хил. лв., с "Черноморски холдинг" АД за 80 хил. лв., с "Формопласт" АД за 50 хил. лв., "Агрия груп холдинг" АД за 45 хил. лв. и "Етропал" АД за 45 хил. лв.

С най-много сделки днес бяха "Агрия груп хжлдинг" АД с 20, "Софарма" АД със 17 и с по 12 при "Сирма груп хординг" АД и "Доверие обединен хординг" АД.

При другите индекси BGBX40 напредна с 0,12% до 1074,95 пункта. Показателят BGREIT записа ръст от 0,12% до 194,73 пункта, а BGTR30 се повиши с 0,11% до 946,7 пункта. Индексът beamX записа спад от 0,46 на сто до 108,91 пункта.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продяжба на ценни книжа.