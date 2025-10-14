Как да излязат на борсата Nasdaq български компании

В партньорство с Nasdaq, Alaric Securities ще представи на български бизнеси възможностите за излизане на борсата на събитие в София в края на месеца, съобщи Антон Панайотов, основател и изпълнителен директор на Alaric Securities, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

„САЩ остават най-големия и ликвиден пазар и възможност за българските компании да получат по-добра оценка и достъп до финансиране, ако се листнат на борса там“, коментира той как може да се влезе през вратата на борсата .

Според него една от основните причини български компании да не се осмеляват да излизат на чужди борси е липсата на информираност и се надява това да се промени.

"България вече има много компании, които имат масов поглед. Бизнес моделите им включват развитие извън границите на България. Това е ключово, когато една борса гледа компании. Бизнес моделът трябва да съдържа в себе си възможности и идея за растеж. Често на борсите се продават идеи, не се продават исторически постижения. Това е идеята – борсата не означава, че трябва да си постигнал върха и тогава да отидеш при нея", коментира Панайотов.

Той посочи, че Nasdaq е много повече от големите 100 компании и дори има сегмент за бизнеси, които все още нямат приходи.

"Когато една компания има идея да расте, когато иска да развива бизнес и иска да набере средства, тя може да направи тази стъпка, като всъщност излезе от коловоза, който стандартно се прави. Коловозът е VC, ангелски инвеститори, серия А, B и т.н. Крайната цел е да се стигне до една добра оценка. Това, което борсите предлагат е "отиди на пазара", и когато една компания направи такава стъпка, нейната видимост се увеличава", съветва инвестиционният консултант.

Според него по този начин всичко, което една компания прави, става много по-достъпно до публиката и тя застава пред погледа на анализаторите. По думите му, това от своя страна разширява и възможностите за набиране на капитал.

Колко време може да отнеме техническият процес по подготовка на IPO за листване на борса като Nasdaq? Какви чести грешки правят основателите на компании, които излизат на борсата? Каква е ситуацията на международните пазари? Спря ли бичият възходящ тренд на акциите? Предстои ли корекция и защо потребителският „сантимент“ е на нивото от 2008 г.? Кои сектори са перспективни в „тишината на предстоящ дълъг цикъл“? Има ли отлив на инвеститори от традиционни активи убежища?

Материалът не е повод за инвестиционно решение!

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да гледате тук.