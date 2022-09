Dow Jones изтри още над 100 пункта

Пазарът тества юнските дъна и има повишена вероятност да постигне нови, според анализатор

Американските акции приключиха сесията със спадове след агресивното повишаване на лихвените проценти на Федералния резерв, тъй като инвеститорите все повече се опасяват, че централната банка ще тласне икономиката към рецесия в опита си да овладее инфлацията.

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones затвори със спад от 107,1 пункта (0,35%) до 30 076,68 пункта. По-широкият индекс S&P се понижи с 0,84% до 3 757,99 пункта – най-ниско ниво от края на юли, а технологичният индекс Nasdaq изтри 1,37% до 11 066,81 пункта.

Всички индекси са в позицията да приключат седмицата със спадове от по над 2%, прогнозира CNBC.

Ориентираните към растеж технологични акции се понижиха най-силно в четвъртък на фона на опасенията от забавяне на икономическия растеж. Книжата на Apple Inc, Amazon.com Inc, Tesla Inc, Nvidia Corp поевтиняха с между 0,7-4,9%, докато референтната доходност на държавните облигации на САЩ достигна 11-годишен връх.

Производителите на лекарства и потребителски стоки излязоха на зелено, като акциите на фармацевтичната компания Eli Lilly поскъпнаха с 4%, след като UBS подобри прогнозата си за тях.

„Фед проправи пътя за голяма част от света да продължи с агресивното повишаване на лихвените проценти и това ще доведе до глобална рецесия. Колко тежка е тя ще се определи от това колко време е необходимо на инфлацията, за да спадне“, коментира Ед Моя, старши пазарен анализатор в Oanda.

„В бъдеще пазарът ще бъде свръхчувствителен към всякакъв вид коментари и данни от Фед. Бих очаквал повече волатилност, докато пазарът ги усвоява, но в същото време сме предпазливи оптимисти“, коментира и Брайън Климке, директор инвестиционни проучвания във финансова група Cetera, цитиран от Ройтерс.

„Определено виждам, че пазарът тества юнските дъна и има повишена вероятност да бъдат определени нови дъна“, допълва Сам Стовал, главен инвестиционен стратег в CFRA Research.

S&P 500 сега е на около 3% от най-ниската стойност, която достигна в края на юни.