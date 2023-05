Рисковете около държавния дълг на САЩ помрачават седмичния старт на Wall Street*

Технологичните акции започват търговията с леки спадове, докато книжата на регионалните банки се възстановяват частично от предходните понижения

Основните американски борсови индекси започват първата седмица с понижения, докато инвеститорите оценяват рисковете около банковия сектор и тавана на държавния дълг, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава с 0,38% до 33 172,48 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчита спад от 0,3 на сто до 4111,56 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite записва понижение от 0,13 на сто до 12 268,97 пункта.

Инвеститорите следят внимателно представянето на акциите на регионалните банки, след като миналата седмица PacWest Bancorp, последната проблемна банка на фокус на пазарите, обяви, че депозитите ѝ са паднали с 0,5% през миналата седмица. Акциите на кредитора поевтиняват с 22% в началото на търговията.

Книжата на U.S. Bancorp поскъпват с 1,2 на сто, докато тези на Truist Financial и Fifth Third Bancorp прибавят съответно 1,65% и 1,95 на сто към стойността си. Цената на акциите на PacWest расте с 5,93 на сто.

Миналата седмица американският финансов министър Джанер Йелън предупреди, че ако Конгресът не успее да предприеме действия относно тавана на дълга на САЩ, това може да предизвика конституционна криза, която ще постави под въпрос кредитоспособността на федералното правителство. Йелън алармира за възможните последици за финансовите пазари, ако таванът на дълга не бъде повишен до началото на юни. Тогава федералното правителство на САЩ може да остане без пари и няма да може да плаща сметките си.

Основните щатски борсови индекси в началото на сесията на 15 май.

Преговорите по въпроса не трябва да се провеждат "с опрян пистолет в главата на американския народ", коментира Йелън пред ABC.

При технологичните акции книжата на Microsoft, Apple и Oracle поевтиняват съответно с 0,06%, 0,37 на сто и 0,47 на сто.

Цената на книжата на електромобилния концерн Tesla Inc. расте с 1,29 на сто.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа расте съответно до 3,502 на сто и 3,831%.

Доларовият индекс записва спад от 0,17% до 102,5 пункта.

На петролните пазари цената на международния бенчмарк сорт Брент расте с 0,5 на сто до 74,56 долара за барел, докато тази на американския лек петрол WTI се увеличава с 0,6 на сто до 70,45 долара за барел.

Цената на златото запазва ниво от 2019,10 долара за тройунция.

Информацията е актуална към 17:10 ч. българско време.