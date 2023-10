Пазарът в Хонконг поведе ръстовете в Азия

Основните индекси на останалите пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион също се повишиха

Акциите на пазара в Хонконг поскъпнаха с близо 2% в последния час на търговията си, повеждайки ръстовете в Азиатско-Тихоокеанския регион. Книжата на някои големи китайски банки също скочиха, докато инвеститорите в региона очакват публикуването на ключовите данни за инфлацията в САЩ по-късно днес за насоки за бъдещите действия на Федералния резерв по отношение на лихвите, пише CNBC.

Хонконгският индекс Hang Seng се повиши с 1,83% до 18 220,1 пункта, а китайският бенчмарк CSI 300 завърши сесията с ръст от 0,95% до 3702,38 пункта.

Китайският държавен инвестиционен фонд (Central Huijin Investment) увеличи дела си в четири от най-големите банки в страната в сряда вечерта, което беше стъпка към възстановяването на доверието във фондовия пазар.

Акциите на Bank Of China поскъпнаха с 2,65%, а тези на Agricultural Bank of China - с 0,55%. Цената на книжата на Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank се повиши съответно с 2,1% и 2,37%.

Китайският държавен инвестиционен фонд увеличи дела си във всеки от кредиторите с 0,01 процентни пункта за първи път от 2015 г. насам.

В Австралия индексът S&P/ASX 200 прибави 0,21% към стойността си и приключи сесията на ниво от 7103,1 пункта.

В Япония Nikkei 225 напредна с 1,75% до 32 494,66 пункта, а южнокорейският Kospi завърши сесията с ръст от 1,21% на ниво от 2479,82 пункта.

И двата бенчмарка приключиха сесията на най-високите си нива от 25 септември насам.