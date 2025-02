Инфлацията в еврозоната ще бъде във фокуса на инвеститорите тази седмица

Седмицата започва с окончателния доклад за инфлацията в еврозоната през февруари, който инвеститорите ще следят отблизо, за да разберат какво ще бъде движението на лихвените проценти в региона занапред. Междувременно очакваните в петък данни за индекса на разходите за лично потребление (PCE) в САЩ ще дадат на представителите на Федералния резерв повече данни за хода на инфлацията през януари. Пазарните наблюдатели ще очакват и информация за брутния вътрешен продукт (БВП) на САЩ, жилищния пазар, потребителското доверие и търговския баланс на Вашингтон, предава Investopedia.com.

Продължава и сезонът на тримесечните отчети, като водещите компании, които ще публикуват финансовите си резултати през тази седмица, са Nvidia, Dell, Salesforce, Lowe's, Home Depot и Stellantis.

Ето какво ще движи пазарите през тази седмица:

Ключови данни от Европа

В понеделник се очакват окончателните данни за инфлацията в еврозоната през януари. Предварителният доклад в началото на месеца показа, че инфлацията в еврозоната се е ускорила до 2,5% на годишна база през миналия месец.

Въпреки това базисната инфлация, която е ценен показател за устойчивостта на ценовия растеж, се е задържала стабилна, а инфлацията при услугите се е забавила. Растежът на цените, изключващ волатилните цени на пресните храни и енергоносителите, е останал непроменен на ниво от 2,7%, а инфлацията при внимателно следения компонент на услугите, който е най-големият елемент в потребителската кошница, се е забавила от 4% на 3,9%.

Във вторник ще бъде публикуван доклад за брутния вътрешен продукт (БВП) на Германия, а в четвъртък ще стане ясно какъв е темпът на инфлация в страната през февруари.

Инфлацията в САЩ

Данните за инфлацията в САЩ ще бъдат във фокуса на вниманието тази седмица, след като представители на Федералния резерв дадоха знак, че централната банка може да замрази по-нататъшното намаляване на лихвените проценти.

Планираното за петък оповестяване на ценовия индекс на разходите за лично потребление (PCE) за януари ще покаже дали предпочитаният от Фед измерител на инфлацията продължава да се ускорява. PCE нарасна, както се очакваше, през декември, а януарският доклад на индекса на потребителските цени (CPI), отделен измерител на инфлацията, също показа, че ценовият натиск се е увеличил повече от очакваното.

Също тази седмица проучването на потребителското доверие във вторник ще включва данни за обществените възприятия за инфлацията, които представителите на паричния орган наблюдават като важен фактор, определящ нарастването на цените.

Актуализираните данни за БВП за четвъртото тримесечие се очакват в четвъртък. Първоначалните данни, публикувани миналия месец, показаха, че икономиката на САЩ е нараснала с 2,3% на годишна база, което е малко под очакванията.

Инвеститорите ще следят и данните за жилищния сектор през тази седмица, включително данните за цените във вторник, резултатите от продажбите на нови жилища в сряда и очакваните продажби на жилища в четвъртък.

За петък е насрочена актуализация на доклада за международния търговски баланс на САЩ.

Тримесечни отчети на водещи компании

Публикуването на финансовите резултати на Nvidia, Salesforce и Dell за последното тримесечие на миналата година ще бъдат сред най-важните събития за пазарите през тази седмица.

Отчетът на Nvidia, очакван в сряда, ще бъде оповестен в момент, в който акциите на американската компания са подложени на натиск от страна на китайския стартъп за изкуствен интелект (AI) DeepSeek. Неговият изненадващо ефективен модел за AI повдигна въпроси относно нивата на разходите, необходими за разработването на технологията. Печалбата на Nvidia нарасна повече от два пъти през третото тримесечие на фона на високите продажби в подразделението за центрове за данни.

Salesforce също трябва да представи резултатите си в сряда. Доставчикът на софтуер за облачни услуги увеличи приходите си с 8% и постигна по-добра от очакваното печалба през третото тримесечие.

Други технологични компании, включени в календара на отчетите тази седмица, включват софтуерната фирма Synopsys и облачно базираната компания за съхранение на данни Snowflake.

Отчетът на Dell Technologies е насрочен за четвъртък. Анализаторите са оптимистично настроени, че производителят на компютри може да се възползва от бума в областта на изкуствения интелект, въпреки разочароващите резултати през предходното тримесечие.

Трейдърите ще проследят също финансовите резултати на Home Depot, Lowe's, Stellantis, Warner Bros. Discovery и Paramount Global.

Няколко канадски банки също ще представят отчетите си, включително Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank, Bank of Montreal и Bank of Nova Scotia.