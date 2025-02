Big Tech навлиза в колективна корекция

Акциите на седемте технологични гиганта, които доведоха до скок от 54% на американските книжа като цяло за две години, се сринаха в колективна корекция. Това подчертава тежкия момент за американския пазар на фона на притесненията, че икономиката се забавя и инфлацията ще се повиши, пише Bloomberg.

Индексът на Bloomberg за акциите на т.нар. Великолепна седморка се понижава с 3,4% във вторник, а спадът му след рекорда, отчетен на 17 декември 2024 г., надхвърля 10%. Групата е загубила общо 1,6 трлн. долара пазарна стойност през този период.

Пазарната оценка на Tesla Inc. спада най-силно в равнопретегления показател – с 37%. Amazon.com Inc., Microsoft Corp. и Alphabet Inc. губят поне по 10%, Apple Inc. и Nvidia Corp. са надолу с около 2%, а Meta Platforms Inc. е единственият печеливш с 5% ръст, сочат данните.

Nvidia трябва да отчете финансовите си резултати за последното тримесечие на 2024 г. след затварянето на пазарите в сряда.

Американските акции са нестабилни в търговията през четирите дни след отчетения рекорд миналата седмица. Инвеститорите са все по-загрижени, че заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да въведе мита ще отслабят икономиката и ще предизвикат инфлация.

Тръмп потвърди в понеделник, че митата от 25% върху вноса от два от най-големите търговски партньори на САЩ – Канада и Мексико, ще влязат в сила следващата седмица. Според икономистите това ще повиши цените на дребно на множество стоки.

Междувременно последните икономически данни не оправдават очакванията на анализаторите. Потребителското доверие в САЩ спада най-силно от 2021 г. насам през януари, според данни, публикувани във вторник.

„Има опасения относно растежа, все още има опасения относно инфлацията“, коментира Алек Йънг, главен инвестиционен стратег в Mapsignals. „Обикновено нямаме притеснения и за двете едновременно, но това е фактор. Митата оказват влияние и на двете“, добавя той.

Въпреки че разпродажбите не означават непременно неизбежни допълнителни проблеми, влошаването на настроенията на американския капиталов пазар бележи рязък обрат в сравнение с времето около президентските избори в САЩ през ноември 2024 г. Неговите предложения за дерегулация и фискални разходи предизвикаха следизборна еуфория, която отстъпва място на опасенията, че митата и заплахата от още по-масови депортации могат да влошат инфлацията.

Графика: Bloomberg

Признаците за напрежение на американските фондови пазари се засилиха през последните четири сесии. Индексът на волатилността на Cboe скочи над 20, а технологичният индекс Nasdaq 100 се понижи с 5% през този период.

Индексът Magnificent 7 на Bloomberg преживява най-лошия си месец от края на 2022 г. спрямо S&P 500. Слабостта в най-големия сектор на S&P изпрати показателя под средната му стойност за последните 100 дни за първи път от август.

Проблемите са по-големи в спекулативните области на пазара. ETF, който проследява фактора на импулса, се понижава със 7% за пет дни, спадът на оценката на Palantir Technologies Inc. надхвърли 30%, а акциите, свързани с биткойн, се сринаха заедно с цената на токена.

Еднаквото тегло на акциите в индекса Magnificent 7 на Bloomberg означава, че спадът на Tesla ще навреди на цялостното представяне на бенчмарка. Оценката на Tesla сега е под 1 трлн. долара. Акциите на компанията затъват заради поредицата от лоши отчети за продажбите и засилената конкуренция от китайските конкуренти.

Графика: Bloomberg

Резултатите на Nvidia ще бъдат публикувани в сряда, като големите технологични инвеститори са все по-напрегнати заради високите оценки и несигурността относно огромните разходи за изкуствения интелект. През последните две години Nvidia беше начело на търговията, водена от изкуствения интелект, и другите компании с голяма капитализация в САЩ също се възползваха от тенденцията.

Медийните заглавия за предстоящи мита, по-евтин изкуствен интелект от Китай и високите оценки подхранват опасенията на инвеститорите.

„Хората си теглят печалбите преди публикуването на резултатите на Nvidia“, казва Майкъл Матоусек, главен търговец в US Global Investors.

Само Meta Platforms устоява на суматохата, подпомогната от спекулациите, че нейната версия на изкуствен интелект с отворен код ще доведе до ръст на печалбите.

Междувременно Apple и Tesla са изправени пред опасения за търговска война с Китай.

Ако резултатите на Nvidia са разочароващи, казва Матусек, търговията, движена от изкуствения интелект, която донесе силни печалби на инвеститорите в акции на Великолепната седморка, може да има проблеми с възстановяването на рекордите. „Трябва да видим повече възвръщаемост на инвестициите за всички тези разходи, за да може влакът да продължи да се движи“, казва той.

Това не означава, че AI търговията ще се разпадне, но без по-сериозен подем със сигурност ще се забави, добавя той.