Путин е позволил на някои западни фондове да търгуват с руски ценни книжа

Руският президент Владимир Путин е позволил на някои международни фондове, включително американски, да продават руски ценни книжа. Това става ден преди планирания разговор с неговия американски колега Доналд Тръмп за евентуално примирие във войната с Украйна, съобщава Bloomberg.

Путин е разрешил на регистрирания в САЩ 683 Capital Partners LP да купи ценни книжа на руски компании, които са били собственост на около десетина западни мениджъра на активи и хедж фондове, става ясно от президентски указ, публикуван в понеделник. Franklin Advisers Inc., Templeton Asset Management Ltd. и Baillie Gifford Overseas Ltd. са сред фондовете, които са получили правото да продават активите.

Указът също така насърчава и две руски структури да извършват трансакции с 683 Capital във връзка с тези ценни книжа.

От Кремъл не са дали допълнителна информация.

683 Capital, която е базирана в Ню Йорк, има десетима души персонал и отговаря за активи за 1,95 млрд. долара към края на 2023 г. Фирмата е основана през 2006 г. и се управлява от Ари Цвайман.

Западните борси прекратиха операциите с руски ценни книжа през 2022 г., което премести търговията на извънборсовия пазар. Санкциите срещу Русия заради войната в Украйна също прекъснаха връзката между руските и западни финансови пазари, което попречи на много от фондовете да продават руските си активи.

В същото време Москва блокира фондове и ценни книжа, държани от нерезиденти от страни, които определя като „неприятелски“ скоро след началото на войната през февруари 2022 г. Тези сметки съдържат повече от 500 млрд. рубли (6,4 млрд. долара по това време) към началото на март 2023 г., според данни на Руската централна банка.

Представители на Русия и САЩ също така са започнали и работа по някои бизнес проекти, включително в газовия сектор.

Конфискация на руски активи

В същото време Великобритания и Европейския съюз напредват в разговорите си за конфискуване на руски активи, търсейки начини за засилване на икономическия натиск върху Путин.

Министърът на външните работи на Обединеното кралство Дейвид Лами и дипломат номер едно на блока Кая Калас ще разгледат „иновативни инициативи“ за съвместно увеличение на европейското финансиране в отбранителния сектор и подобряване на военната готовност по време на среща в Лондон също във вторник, съобщава Bloomberg, позовавайки се на Лондон.

Разговорите ще включват и това как Европа може да гарантира, че има правилните законови и финансови основания да конфискува милиарди руски активи, посочват източници, запознати с въпроса. По него има напредък въпреки съпротивата на някои европейски държави като Белгия и Германия, които се притесняват, че конфискациите може да нарушат принципа на държавен имунитет в рамките на международното право и да се отразят на цената на еврото.

„Не САЩ повдигнаха последователно притеснения за суверенните активи… всъщност е от самата Европа“, коментира Лами през парламента по-рано в понеделник. Той също така посочи, че промяната на властта в Германия може да доведе и до различна позиция по въпроса.