Кешът на Berkshire на Уорън Бъфет достигна рекордните близо 348 млрд. долара

Оперативната печалба на Berkshire Hathaway спада с около 14% спрямо година по-рано, а кешът ѝ достигна до рекордните 347,7 млрд. долара на фона на световната несигурност заради митата на Доналд Тръмп, съобщава Bloomberg.

Оперативната печалба на Berkshire, ръководена от главния изпълнителен директор Уорън Бъфет, спада до 9,6 млрд. долара, се казва в изявление на конгломерата в събота, публикувано преди годишната среща на акционерите в Омаха, Небраска.

„Остава значителна несигурност по отношение на крайния изход от тези събития“, посочват от Berkshire в изявлението, имайки предвид международните търговски политики и мита.

По време на срещата в Омаха Бъфет коментира по-конкретно митата.

„Мисля, че можете да дадете някои много добри аргументи за факта, че балансираната търговия е добра за света“, каза Бъфет на срещата. „Няма съмнение, че търговията може да бъде акт на война“, допълни още той.

По думите му САЩ „трябва да се стремят да търгуват с останалия свят“.

От Berkshire посочват, че по-голямата част от бизнеса е генерирал по-ниски приходи и печалби през първото тримесечие. За Кати Сейфърт, анализатор на CFRA Research, това може да е знак, че състоянието на икономиката като цяло се смекчава.

Компанията няма да изкупува обратно собствените си акции за трето поредно тримесечие. Това може да означава, че цената на акциите е „твърде високо оценена за вкуса на Berkshire“, коментира тя.

В края на март петте най-големи притежания на компанията все още бяха акциите на American Express Co., Apple Inc., Bank of America Corp., Coca-Cola Co. и Chevron Corp.

Пазарната стойност на Berkshire се движи над 1 трлн. долара от края на януари, като в петък завърши търговията с ръст в цената на книжата от 1,8%.