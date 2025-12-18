Петролът поскъпва с фокус върху блокадата върху Венецуела и санкциите срещу Русия*

Цената на петрола се повишава за втори пореден ден, тъй като геополитическите рискове във Венецуела и Русия натежават върху все още песимистичните перспективи за глобалното предлагане, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,89% до 60,21 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,98% до 56,49 долара за барел.

Вашингтон наложи блокада върху санкционирани танкери от Венецуела по-рано тази седмица, като американският президент Доналд Тръмп обвини Каракас, че е отнел „енергийните права“ на САЩ. Тази стъпка, заедно с по-ранното задържане на кораб край бреговете на страната, засили опасенията от прекъсвания в доставките на „черно злато“.

Цената на петрола все още е напът да отбележи годишен спад от около една пета на фона на опасения, че глобалното предлагане ще надхвърли търсенето. WTI достигна най-ниското си ниво от 2021 г. по-рано тази седмица, преди ескалацията на напрежението да окаже известна подкрепа на цените.

„Сега не е моментът да се залага на спад на пазара“, казва Мукеш Сахдев, главен изпълнителен директор на XAnalysts Pty, визирайки залозите за понижение на цените.

Търговската активност е намаляла в навечерието на коледната ваканция следващата седмица, като общият обем на търгуваните контракти за Брент в четвъртък беше под дневната средна стойност. Това може да засили ценовите движения и да повиши волатилността.

САЩ също така подготвят нов кръг санкции срещу руския енергиен сектор, в случай че президентът Владимир Путин отхвърли мирно споразумение с Украйна. Сред обсъжданите опции са засилен натиск върху т.нар. „сенчест флот“ от танкери и върху търговци, които улесняват износа.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.