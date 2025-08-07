Валутният пазар е най-големият източник на тревога за европейските компании

Европейските компании изпитват най-големи опасения към въздействието на валутните колебания през последните четири години, като силата на еврото през 2025 г. се отразява на перспективите пред финансовите резултати.

Споменаванията на „валутни препятствия“ в подадените документи за резултатите сред компаниите от Stoxx Europe 600, които са публикували финансови отчети досега, се увеличават до най-високия си брой от първото тримесечие на 2021 г., пише Bloomberg.

Европейските фирми се притесняват най-много от валутните колебания. Графика: Bloomberg

Въпреки неотдавнашното поскъпване, доларът се срина с около 10% спрямо еврото през 2025 г. заради тревогите около икономическата програма на американската администрация и политиката за митата на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Еврото е подкрепено и от нарастващото доверие в икономическите перспективи пред Европа, след като държавите обещаха фискални стимули.

Европейският износ, който генерира голяма част от продажбите си в долари, носи по-малко приходи, когато репатрира средства от дейността си в САЩ, а по-силното евро прави стоките от Европа по-малко конкурентоспособни на американските пазари.

Софтуерният гигант SAP - най-високо оценяваната компания в Европа, очаква колебанията във валутните курсове да намалят растежа с 3,5 процентни пункта в облачното му подразделение, тъй като САЩ са най-големият му пазар.

По-силното евро допринесе за по-слабите от очакваното приходи на Adidas. Финландската Nokia посочи по-слабия долар като причина за свитата прогноза за печалбата, като очаква загуби от около 230 млн. евро заради валутните колебания. Шведските индустриални гиганти от SKF до Atlas Copco предупреждават, че по-слабият долар спрямо шведската крона ще окаже натиск върху печалбите през 2025 г.

Докато европейските компании определят удара от митата като цяло управляем и прехвърлят увеличенията на цените върху потребителите, пренасочват търговските потоци или намаляват разходи, негативното въздействие на валутните колебания е нежелана изненада.

„Повечето компании не бяха подготвени за подобна сила на еврото, защото наративът като цяло в началото на годината беше, че президентството на Тръмп няма да е положително за Европа и че, ако не друго, еврото ще се обезцени“, коментира в интервю Магеш Кумар, анализатор в Barclays. „Така че не мисля, че много корпорации предприеха достатъчно предпазни мерки“, добавя той.

Индустриалните компании, които са особено изложени на търговски сътресения поради глобалните си вериги на доставки и производствен отпечатък, са най-загрижени за валутните препятствия през този сезон на отчетите, според данните.

Ценообразуването и базите за доставки на европейските индустриални компании, които те диверсифицираха по време на пандемията, биха могли да помогнат за смекчаване на преките ефекти от американските мита. Това обаче няма да предпази печалбата от произтичащите от това валутни пречки и косвеното търсене, засегнато в световен мащаб, според анализатора на Bloomberg Intelligence Омид Вазири.

Секторът на потребителските стоки, който включва производители на автомобили и луксозни марки, също е изложен на риск, наред със здравеопазването, което генерира голяма част от приходите си в долари.

Компании, ориентирани към вътрешния пазар, като банки и доставчици на комунални услуги, са по-добре защитени, което разширява разликата в очакванията за растеж между секторите, чувствителни към митата, и секторите, които са защитени от митата.

„Обикновено, когато валутата е препъникамък, има силен растеж. Този път обаче фонът на растеж не е добър, така че това е двоен удар за много от експортно ориентираните компании“, добавя Кумар.

Все пак най-лошото може и да е зад гърба на европейските компании, тъй като те използват повече валутни хеджове през втората половина на годината, а и колебанията в еврото и долара се нормализират. Индексът Bloomberg Spot Dollar се повишава до най-високо ниво от повече от месец поради очакванията за икономическа устойчивост, а еврото се отдръпва на фона на опасенията относно икономическото въздействие на търговската сделка със САЩ.

„Ефектите би трябвало да започнат да отслабват малко и вероятно сме близо до дъното“, прогнозира Кумар.