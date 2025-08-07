Нов фючърс върху пшеница от Румъния и България се превръща в международен бенчмарк за цените

Нов фючърсен договор, уреждан с парични средства, който има потенциала да свърже пшеницата от експортно интензивния Черноморски регион със световния пазар, стартира силно търговията. Инструментът предлага на търговците платформа за управление на риска, възможности за арбитраж с други регионални пазари и потенциални стратегии за кръстосано хеджиране.

Фючърсите върху черноморска пшеница (CVB) с финансово уреждане са създадени от оператора CME Group и се търгуват в Чикаго. Инструментът проследява цените на пшеницата в Румъния и България, изнасяна от пристанищата Констанца, Варна и Бургас, търгува се в долари и се урежда с кеш, а не с физическа доставка. Търговията е в лотове от 50 метрични тона.

CME Group държи фючърси върху американска царевица, пшеница и соя, които служат като глобални бенчмаркове за цените. Групата спря търговията с фючърсите си върху пшеница от Черноморския регион, базирани на руски ценови индекси, след като руската армия нахлу в Украйна през 2022 г., пише Ройтерс.

Русия и Украйна допреди войната бяха най-големите доставчици на пшеница от региона. Заради войната обаче експортната роля на България и Румъния – и двете членки на Европейския съюз (ЕС), се разшири в последните години.

От CME Group посочват, че около 160 хил. метрични тона пшеница са изтъргувани през първия месец от пускането на фючърсите в началото на юни 2025 г. Много търговци очакват контрактът да се превърне в международен бенчмарк за Черноморския регион.

Очаква се да започне сключване на някои базисни сделки и срещу фючърсите CVB, тъй като темпът на търговия се развива.

Ценообразуването и корелацията на CVB пшеницата с други черноморски пазари я правят ефективен инструмент за управление на ценовия риск за по-широкия регион.

Румъния и България са изнесли над 56 млн. тона пшеница от 2020 г. насам, според последните данни на Евростат. Румънският и българският износ е достигнал около 13 млн. тона през последната пазарна година (2024-2025 г.), според данните на Министерството на земеделието на САЩ. Обемите на износа от пристанищата Констанца, Варна и Бургас нарастват с 16% от 2022 г. насам.

Общият износ от Черноморския регион, включително Русия, Украйна, Румъния и България, през последната пазарна година 2024-2025 г. е за близо 65 млн. тона. Египет е основен вносител на черноморска пшеница с общи обеми, достигащи около 1,1 млн. метрични тона от Румъния, въз основа на последните данни от базата данни за търговия със стоки на Организацията на обединените нации.

Стабилността в общите нива на износ от Румъния и България помага цената на CVB да се превърне в надежден ценови индикатор за по-широкия Черноморски регион. Последният публикуван набор от дневни цени на Argus до юни 2025 г. показва висока корелация между цената FOB на CVB и тази от руското черноморско пристанище Новоросийск (0,97). Обикновено стойност над 0,80 означава, че цените са добре корелирани и че търговците могат да използват цената на стока, за да хеджират експозицията на базовата цена към другия пазар.

Международните мелничари, които купуват пшеница от Черно море, могат да използват фючърси, комбинирани с договорена база, която се договаря между продавача и купувача, за да хеджират ценовия риск. Базисната стойност може да бъде фиксирана от двете страни в момента на договаряне на търговията или да се остави да се колебае. Базата отчита променливи като транспорт, обработка, съхранение, качество и валута, както и местни фактори на търсене и предлагане.

Закупуването на физически пратки пшеница от Черно море, като се използват CVB фючърси плюс договорена база, позволява на купувачите да търгуват контрактите, за да хеджират ценовото излагане на местните цени на пшеницата или в рамките на Черноморския регион, или до експортни дестинации.

Като използват фючърси върху черноморската пшеница (CVB) за хеджиране на ценовия риск, компаниите могат да се съсредоточат върху качеството на продукта, като основата е договорена преди доставката. Обемите могат да се променят според нуждите и могат да бъдат договорени в краткосрочен или дългосрочен план.