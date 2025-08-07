Търговците изтеглиха част от печалбите си, натрупани на Wall Street през седмицата

Инвеститорите изтеглиха част от печалбите си, натрупани в силната досега седмица на Wall Street, пише CNBC. Водещият индекс Dow Jones изтри ръста, който записа в началото на деня и затвори с понижение от 0,51%, или малко над 220 пункта, до ниво 43 968,64 пункта. Широкият S&P 500 също затвори на червена територия с минимален спад от 0,08% до точно 6340 пункта.

Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, затвори на ниво от 21 242,7 пункта, което е увеличение от 0,35%.

Сред големите губещи беше Caterpillar, чиито акции поевтиняха с 2,5%, след като ръководителите ѝ споделиха опасенията си за влиянието на активите върху дейността им. Акциите на Pinterest поевтинях с над 5%, след като показа отчет за дейността, разочароващ инвеститорите, макар че компанията съобщи за ръст на продажбите и печалбата.

Цената на петрола намаля с 0,7%, след като стана ясно, че се договарят условията за среща между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин. Американският лек суров петрол (WTI) затвори търговията при цена от 63,88 долара за барел. За европейския сорт "Брент" сесията затвори при ниво от 66,43 долара за барел.

На валутните пазари доларът връща част от изгубеното по-рано днес. Едно евро се разменя за 1,1659 долара. Стойността на британския паунд също се увеличава след решението на Английската централна банка да намали лихвите. Стойността на бриганския паунд достига 1,3439 долара за брой..

Цената на златото достига ниво от 3467 долара за тройунция.