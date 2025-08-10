Акция на седмицата: „Уайзър Технолоджи“

„Уайзър Технолоджи“ АД е акция на седмицата на Investor.bg.

Съветът на директорите на дружеството взе решение за ново увеличение на капитала, за да може да покрие мостово банково финансиране за едно от придобиванията, както и за да си осигури капитал, за да продължи със сделките.

Компанията предвижда да увеличи капитала си от 16 426 052 лева на до 20 988 844 лева, като издаде нови до 4 562 792 акции с номинал 1 лев и емисионна стойност 6 лева всяка.

Максималната търсена сума от инвеститорите е близо 27,4 млн. лева.

Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 2 281 396 акции.

Съотношението между издаваните права и новите акции е 3,6:1, т.е. 3,6 права дават възможност за записване на 1 нова акция.

Средствата, набрани от увеличаването, ще бъдат използвани за погасяване на задължение по мостово финансиране от „Обединена българска банка“ за придобиване на остатъчния пакет акции в капитала на „Прайм Холдинг“ АД в размер на 48,98%.

С тези средства ще се финализират и плащанията по закупуването на 100% от капитала на BADIN SOFT, Сърбия, както и ще се финансира интеграцията на дружествата в групата и бъдещи придобивания на компании от ИТ сектора.

ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ обслужва процедурата.

Пазарната капитализация на „Уайзър Технолоджи“ достига почти 97 млн. лева. След обявяването на увеличението компанията почти преодоля отчетения към онзи момент годишен спад на цената на акциите. В последната седмица книжата поскъпват с над 4%, а на годишна база спадът вече е под процент.

„Уайзър Технолоджи“ е и най-бързо развиващата се и динамична ИТ компания в България за 2024 г., според годишната класация Digitalk 101 на „Капитал“.