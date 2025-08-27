Нервността на дълговия пазар сигнализира за предпазливост при акциите

Инвеститорите се отдръпват или правят активни залози срещу скъпите корпоративни кредити, като очакват корекция в отговор на признаците на забавяне на икономическия растеж, което в крайна сметка би могло да повлияе на акциите.

В проучвания сред клиенти глобалните мениджъри на активи и някои от най-големите банки в света предупреждават, че ценообразуването при кредитите е достигнало нива, съответстващо на много по-силни икономически перспективи, отколкото официалните прогнози предполагат, пише Ройтерс.

„Заехме много дефанзивна позиция по отношение на кредитите на развитите пазари“, коментира Майк Ридел, водещ портфолио мениджър за стратегически облигационни стратегии във Fidelity International.

„Заели сме нулева експозиция по отношение на паричните облигации и сме на къса позиция по отношение на облигациите с висока доходност“, добавя той.

Спредът, измерващ премията, която корпоративните облигации плащат като лихва спрямо държавния дълг - основният показател за оценка на кредита, спада само до един базисен пункт над дъното си от 1998 г. на 29 юли, показва анализ на Ройтерс.

С отслабването на икономическите данни за САЩ инвеститорите казват, че корпоративните кредити са най-уязвими към продължително забавяне на най-голямата икономика в света. Това може да засегне глобалния растеж, като акциите вероятно ще поевтинеят на свой ред.

Кредитните пазари са водещи

Преди търговската война между САЩ и Китай през 2018 г., ръстът на лихвите през 2022 г. и сътресенията в края на 2023 г., популярен борсово търгуван фонд, проследяващ висококачествените корпоративни кредити, отчита спадове известно време преди световните акции.

Стюарт Кайзер, ръководител на отдела за стратегии за опции в САЩ в Citi, коментира, че през последните няколко седмици отделите за деривати на банката са започнали да наблюдават значително търсене от клиенти на мениджъри на активи за продукти, които залагат срещу представянето на индекса iShares или индикатори за облигации с рейтинг „боклук“ (junk).

„Вероятно макро инвеститорите заемат песимистична гледна точка или хеджират срещу ралито, което наблюдаваме при рисковите активи“, посочва той. „Фактът, че хората сега хеджират кредитния риск, показва, че очакват разумен спад на пазарите на акции през следващите три месеца“, добавя той.

Флориан Йелпо, ръководител на отдел в Lombard Odier Investment Managers, коментира, че кредитът вече „води пазара“ въз основа на промени, които е забелязал под повърхността на основните цени. Според собствения му анализ на глобалните кредитни индекси делът на бизнес облигациите, при които спредовете все още се стесняват, е спаднал рязко от 80% на 60% през петте дни до 4 август.

„Това е значителна промяна в данните и такава, която не може да се игнорира“, защото не е обичайна, посочва Йелпо. Той вече е ограничил бичата търговия с кредитни деривати.

Ръководителят на отдела за разработени пазарни стратегии в Amundi Investment Institute Гай Стиър добавя, че високодоходният дълг, който е доминиран от кредитополучатели от икономически важни индустрии, изглежда най-уязвим към корекция, която фондовите пазари биха могли да последват.

Той очаква още през октомври да види скокове в разходите за рефинансиране на високодоходни облигации и неизпълнение на задължения, причинени от увеличение на разходите, свързани с митата, или проблеми с паричния поток. Това ще предизвика безпокойство относно работните места, инвестициите и растежа.

„Когато кредитните пазари са под натиск, в крайна сметка и фондовите пазари са под натиск“, заключава той.

Като цяло, кредитните спредове там, където са сега, предполагат прогноза за глобален растеж от почти 5%, което е далеч над очакваните нива, според стратега на UBS Матю Миш. Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира глобален растеж от 3% тази година.

Пазарът на облигации от инвестиционен клас ценообразува сценарий, при който икономическият растеж е стабилен, но не твърде бърз, за да предизвика висока инфлация и рецесия, казва Ван Луу, глобален ръководител на отдела за стратегия за фиксиран доход и валутен обмен на Russell Investments. Той подчертава обаче, че не смята това за точна прогноза и е заел позиция с подценяване по отношение на кредита.

МВФ определя 40% коефициент за влизане в рецесия на САЩ, като рисковете се увеличават и за други големи икономики, ако тенденцията на отслабване на долара, която стимулира страните износителки, се обърне.