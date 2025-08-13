Инвеститорите се насочват към пазарите извън САЩ в търсене на по-добър растеж и оценки

Международните фондове за акции извън САЩ отбелязват най-големите си входящи потоци от над четири години и половина през юли, тъй като инвеститорите пренасочват капитала си от САЩ заради опасения около икономиката, прекалено високите цени на акциите и отслабващия долар, пише Ройтерс.

Тези фондове започнаха да отбелязват притоци по-рано тази година, след като икономическите политики на президента Доналд Тръмп нанесоха удар върху привлекателността на американските пазари.

Резкият ръст през юли обаче сочи към устойчива тенденция към диверсификация, особено в Европа и нововъзникващите пазари, които се възползват от по-леките парични условия и подобрените перспективи за растеж.

Според LSEG Lipper глобалните фондове за акции извън САЩ са привлекли 13,6 млрд. долара през юли, което е най-високата стойност от декември 2021 г. насам. За сметка на това, фондовете за акции, фокусирани върху САЩ, отбелязват отлив на стойност 6,3 млрд. долара, което е трети пореден месец на подобни движения.

„Макар че деескалацията при митата беше благоприятна за второто тримесечие, нерешените търговски преговори и наближаващите срокове за политическите решения в началото на третото тримесечие представляват продължаващи рискове“, коментира Дерек Изуел, главен инвестиционен директор на Shelton Capital Management.

„Продължаващата несигурност може да поднови отлива от американските акции, особено ако разликите в растежа продължат да се свиват или Федералният резерв поддържа рестриктивна парична политика“, добавя той.

Разликата в представянето е друг ключов фактор за изтичането на средства от американските акции, като индексът MSCI Asia Pacific ex-Japan се е повишил с около 14%, а индексът MSCI Europe е надминал ръста от 7,2% на S&P 500.

Освен това доларът е поевтинял с около 10% през тази година, което увеличава доходността за американските инвеститори от международните пазари.

Джим Смигел, главен инвестиционен директор в SEI, смята, че макар глобалната диверсификация да остава ключов фокус, все още е твърде рано да се каже дали последните потоци бележат трайна промяна.

„Разглеждаме тази последна тенденция по-скоро като стратегическо ребалансиране към неутрална позиция от географска гледна точка, отколкото като намаляване на тежестта на САЩ“ в портфейлите, казва той.

Прогнозното съотношение цена/печалба за следващите 12 месеца на индекса MSCI U.S. е 22,6, което е много по-високо от 14,4 за MSCI Asia, 14,2 за MSCI Europe и 19,7 за MSCI World.