Пазарни спадове? За новите инвеститори това е време за покупки

Инвеститорите на дребно не могат да стоят и гледат отстрани на този пазар, поне не за дълго.

Когато пазарите се сринаха тази пролет, сблъсквайки се с митническите сътресения, индивидуални инвеститори се втурнаха да купуват акции на понижени цени. Те спомогнаха за възстановяването на книжата до рекордни нива и дори възродиха сделките с меме акции.

За много професионалисти от Wall Street това е пореден знак, че цените на активите не са обвързани с фундаментите им, във време, когато акциите, особено тези на най-големите технологични компании, са исторически скъпи. Сделките с меме акциите съживяват спомените за дотком бума, пише The Wall Street Journal.

Устойчивостта на индивидуалните инвеститори обаче може да сигнализира за нещо повече от просто неуместен оптимизъм. Готовността им да пазят акциите може да е по-трайна, отколкото много ветерани инвеститори осъзнават.

Защо това би било нещо повече от преходна тенденция? Първо, има смяна на поколенията сред инвеститорите. По-малко хора помнят бедствия като срива на дотком компаниите или дори финансовата криза.

Вместо това настоящата генерация млади инвеститори познава предимно безоблачното небе, откакто са открили първите си брокерски сметки. Те достигнаха зряла възраст по време на свръхниските лихвени проценти, когато пазарите се движеха само нагоре с течение на времето.

Цената на златото през ранните им инвестиционни години окуражи мнозина да поемат по-големи рискове и ги насърчи да задържат акциите в моменти на смут.

Увеличението на лихвите от Федералния резерв на САЩ през 2022 г. изпита тази тенденция да се купува при спад. Тогава S&P 500 се понижи с 19% - най-лошата му загуба от 2008 г. насам. Повечето инвеститори обаче останаха. Американските взаимни фондове и борсово търгуваните фондове, които обикновено се използват от домакинствата в трудни времена, са регистрирали нетен приток от 27 млрд. долара през тази година, според данни на EPFR.

Те бяха бързо възнаградени. Спадът беше последван от най-добрите две години за S&P 500 от четвърт век.

Съвсем наскоро пазарите също отчетоха спад заради разочароващите данни за заетостта в САЩ. Те бързо си възвърнаха позициите. По подобен начин, когато S&P 500 се понижи с около 5% в две последователни сесии след т.нар. Ден на освобождението на американския президент Доналд Тръмп – денят, в който той обяви високите реципрочни мита за търговските партньори на страната, индивидуалните инвеститори купиха рекордни обеми акции, според данни на JPMorgan.

Американските акции и взаимни фондове регистрираха приток от 31 млрд. долара през седмицата до 9 април, което включва и смущаващите колебания след Деня на освобождението, според EPFR.

За разлика от по-младата кохорта инвеститори, по-възрастните милениали и предишните поколения са се справяли с по-мрачни времена и по-дълги спадове, които бяха доста по-трудни за преглъщане.

Един пример е финансовата криза. Инвеститорите изтеглиха почти 50 млрд. долара от американски акционерни фондове през 2008 г. и продължиха да теглят пари в продължение на четири последователни години, дори след като акциите достигнаха дъното през март 2009 г., според данни на EPFR. Тези, които продадоха, пропуснаха началото на най-дългия бичи пазар от създаването на S&P 500.

В същото време, след като дотком балонът се спука, S&P 500 не достигна нов връх в продължение на около седем години.

Днес тези, които са навлезли на фондовия пазар и са задържали инвестициите си, наблюдават как портфейлите им се разрастват. S&P 500 се превръща в барометър в реално време на нарастващото богатство на много американци, като изпреварва други активи, например имоти и облигации.

Акциите са по-свързани с финансите на много американци от всякога. Като процент от финансовите активи на домакинствата те увеличават дела си до 36% през първото тримесечие - най-високото ниво в историята, датиращо от 50-те години на миналия век, според Ед Клисолд, главен стратег за САЩ в Ned Davis Research.

Това се случи във време на по-широка обществена промяна: търговията и залаганията се превърнаха в забавление за много американци. Непрекъснато се появяват групови чатове с приятели за спорт и популярни акции. Изглежда всеки познава някого, който е спечелил милиони за една нощ от криптовалути.

Променените нагласи към залагането съвпадат с технологичния напредък, който направи по-лесно и по-евтино търговията с голямо разнообразие от активи. Някои брокерски къщи се стремят да „геймифицират“ инвестирането и създават облика и усещането на казино в своите приложения, като предлагат и по-рискови деривати с примамлива възможност за печалба. Това задържа ангажираността на индивидуалните инвеститори.

Делът на общата активност на индивидуалните трейдъри с опции наскоро се колебаеше около 20%, което е повече дори спрямо върха по време на меме манията през 2021 г., според данни на JPMorgan.

Разбира се, всеки бичи пазар приключва и колкото по-високи са оценките в този момент, толкова по-драстично може да бъде падането. Ако има съществена промяна в психологията на инвеститорите, може да има недооценен буфер, който да ограничи щетите. Днешните нови, бичо настроени инвеститори може да функционират както продавачите на къси позиции по-рано и да се намесят, като започнат да купуват, когато всички останали продават.

Charles Schwab наскоро проведе анкета сред своите клиенти и установи, че около 80% са заявили, че планират да купуват, ако пазарите станат волатилни през следващите месеци. Импулсът на инвеститорите да останат на пазарите може да е по-силен и траен, отколкото мнозина смятат.