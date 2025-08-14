Цената на петрола се стабилизира близо до двумесечно дъно, след като Международната енергийна агенция (МАЕ) съобщи, че пазарът е напът да отбележи рекордно свръхпредлагане през следващата година, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,29% до 65,82 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – също с 0,29% до 62,83 долара за барел.

Глобалните запаси от „черно злато“ ще се натрупват с по-бързи темпове от средното нарастване през пандемичната 2020 година, сочи месечният доклад на МЕА.

Междувременно инвеститорите следят подготовката за срещата на върха в петък между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин. Тя може да доведе до облекчаване или затягане на санкциите на Вашингтон срещу членката на Организацията на страните производителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+). По-рано Тръмп предупреди, че ще има „много тежки последствия“, ако Путин не се съгласи на примирие с Украйна.

Цената на петрола се отдръпва с над 10% през тази година, след като ОПЕК+ сложи край на кампанията за ограничаване на производството, започнала през 2023 г. По-рано тази седмица правителството на САЩ затвърди прогнозата си за излишък през 2026 г., а МАЕ също така повиши очакванията си за производството извън ОПЕК+, особено в Северна и Южна Америка.

Междувременно данни на американското правителство показаха, че националните запаси от суров петрол са се увеличили с около 3 млн. барела миналата седмица до най-високото ниво за последните два месеца. Резервите от дестилати и доставките в ключовия център за съхранение в Кушинг, щата Оклахома, също са се увеличили.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.