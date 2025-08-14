Срещата между Тръмп и Путин осигури възходящ импулс на борсите в Европа

Основните европейски борсови индекси приключиха сесията с ръстове на фона на оптимизма около подготвяната среща между американския държавен глава Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин, съобщава CNBC.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 напредна с 0,55% до 553,87 пункта.

Германският индекс DAX отчете ръст от 0,79% до 24 377,5 пункта.

Френският показател CAC се повиши с 0,84% до 7870,34 пункта.

Британският измерител FTSE напредна с 0,13 на сто до 9177,24 пункта.

Трейдърите реагираха на новия доклад на Евростат за промишленото производство в Европейския съюз (ЕС), което се свива с 1% през юни, докато това в еврозоната се понижава с 1,3% спрямо предходния месец. На годишна база показателят за ЕС расте с 0,5%, докато този за еврозоната напредва с 0,2 на сто.

Пазарите обърнаха внимание и на данните за икономиката на Великобритания, която се разширява с 0,3% през второто тримесечие. Този резултат надминава прогнозата за ръст от 0,1% както на икономистите от частния сектор, така и на Английската централна банка (АЦБ). Само през юни производството се е повишило с 0,4% - двойно повече от очакванията - след скромни спадове през предходните два месеца.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 14 август.

Инвеститорите не останаха безразлични и към инфлацията на едро в САЩ, която се ускорява с повече от очакваното през юли. Според доклад на Бюрото по трудова статистика, публикуван в четвъртък, измерителят е нараснал с цели с 0,9% през миналия месец. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха той да се повиши с 0,2% на месечна база.

Във фокуса на борсите попадна и докладът за безработицата в САЩ, като броят на новите молби за обезщетение отчитат лек спад през миналата седмица. Според данни на Министерството на труда, публикувани в четвъртък, първоначалните заявки са намалели с 3 хил. до 224 хил. за седмицата, приключила на 9 август - приблизително в съответствие с прогнозите на икономистите.

Акциите на Schneider Electric поскъпнаха с 1,83%, след като германската компания представи нефинансовите си резултати за второто тримесечие на 2025 г., като част от напредъка по петгодишната програма за устойчиво развитие Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021-2025.

Най-важната тема през последните дни сред инвеститорите обаче е подготвяната среща между Тръмп и Путин в Аляска. Американският президент заяви по-рано през деня, че руският му колега вероятно ще се съгласи на сделка на утрешната им среща. Тръмп също така изказа предположение, че заплахите му за налагане на още санкции срещу Русия са повлияли върху желанието на Москва за осъществяване на двустранната среща на върха.