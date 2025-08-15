Цената на петрола се стабилизира в очакване на срещата между Тръмп и Путин*

Цената на петрола остава стабилна, докато инвеститорите очакват личната среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска по-късно в петък, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват леко с 0,04% до 66,81 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,09% до 63,9 долара за барел.

Американският президент попари надеждите за по-значителен пробив в преговорите за войната на Русия в Украйна, която продължава вече повече от три години, като заяви, че има 25% вероятност срещата да не бъде успешна. Всяко облекчаване или затягане на санкциите на Вашингтон срещу Москва, която е част от Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+), би се отразило на световните потоци, които бяха разтърсени от войната. Русия е най-големият износител на суров петрол след Саудитска Арабия и е зависима от търговци в Китай и Индия, които са готови да купуват „черно злато“ с отстъпка от международните референтни цени.

Тръмп обяви удвояване на митата върху вноса на индийски стоки в САЩ до 50% миналата седмица като наказание за покупките на руски суров петрол от страната и обмисля по-нататъшни репресивни мерки срещу т.нар. „сенчест флот“ от танкери, които транспортират горивото. Досега обаче той избягва да насочва вниманието си към Китай – вероятно поради опасения, че пълна блокада би довела до скок в цените на „черното злато“ и би навредила на американските потребители.

В четвъртък американският държавен глава предупреди, че ще има „много тежки последствия“, ако Путин не се съгласи на примирие. Той също така заяви, че се надява да използва днешното събитие за организиране на „бърза втора среща“ с украинския лидер Володимир Зеленски, след като съюзниците му призоваха да настоява за такава.

Цените на петрола са се свили с около 10% през тази година поради опасения за ефекта върху търсенето от агресивната търговска политика на Тръмп и повишаването на производството от страна на ОПЕК+. Очакванията за рекорден излишък през 2026 г. оказват допълнителен натиск върху пазара.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.