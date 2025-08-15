"Шелли груп" отчита близо 30% ръст на продажбите на устройства към края на юни

„Шелли груп“ ЕД отчита 29% ръст на продажбите на устройства към края на юни 2025 г., показва консолидираният отчет на дружеството за второто тримесечие, публикуван чрез Българската фондова борса (БФБ).

Продажбите на устройства на компанията нарастват до 104,85 млн. лева за отчетния период в сравнение с над 81,2 млн. лева година по-рано, сочат данните.

Приходите от услуги на дружеството се увеличават с почти 68% до 700 хил. лева от 417 хил. лева, а другите приходи нарастват многократно до над 1,1 млн. лева от 89 хил. лева година по-рано.

Немскоезичните страни са с най-голям принос за растежа на приходите, като отчитат увеличение от около 20,5% до 50,7 млн. лева.

Силно се увеличават и финансовите приходи – компанията отчита 42 хил. лева приходи от лихви при 0 лева през миналата година и почти 2,8 млн. лева положителни разлики от валутни курсове при 719 хил. лева година по-рано.

Разходите за дейността на „Шелли груп“ нарастват към края на юни с 30% до малко под 80 млн. лева от 60,9 млн. лева година по-рано. Увеличения има при разходите за външни услуги, амортизациите и разходите за персонал.

Силен ръст се отчита и на финансовите разходи – разходите за лихви се повишават почти 7 пъти до 197 хил. лева от 28 хил. лева към края на юни 2024 г., а отрицателните разлики от валутни курсове – до 25 пъти до 6,1 млн. лева от 241 хил. лева.

Така компанията отчита нетна печалба в размер на 19,7 млн. лева към края на юни в сравнение с 18,3 млн. лева към края на юни 2024 г., или със 7,5% повече на годишна база.

Компанията продължава да разширява дистрибуторските си канали, като вече работи и с 2400 инсталатори спрямо само 900 към края на 2024 г.

За текущата финансова година съветът на директорите на „Шелли груп“ продължава да очаква ръст на приходите до нива между 284-303 млн. лева спрямо 208,7 млн. лева за 2024 г.

В последната година акциите на “Шелли груп“ поскъпват с почти 38%, а пазарната капитализация на дружеството достига близо 917,8 млн. евро (почти 1,8 млрд. лева), според данните на БФБ.

