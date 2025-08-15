Новите данни за японската икономика тласнаха индекса Nikkei 225 към рекорд

Водещите пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно повишения в петък след новите икономически данни от Япония и Китай.

Японският бенчмарк Nikkei 225 достигна рекордно високо ниво, след като стана ясно, че през второто тримесечие на годината икономиката на страната е отбелязала ръст от 0,3%, надминавайки прогнозите на анализаторите. Индексът затвори с 1,71% по-високо на ниво от 43 378,31 пункта.

По-широкият показател Topix се повиши с 1,63% до 3107,68 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng спадна с 0,92% до 25 285,19 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши с 0,70% и затвори на ниво от 4202,35 пункта.

По-рано стана ясно, че икономиката на Китай е загубила инерция през юли, като растежът се е забавил във всички сектори поради продължаващото слабо вътрешно търсене.

Продажбите на дребно в Поднебесната империя през миналия месец са се увеличили с 3,7% спрямо същия период на миналата година, което е значително под прогнозите на анализаторите в анкета на Ройтерс за ръст от 4,6% и представлява забавяне спрямо отчетеното увеличение от 4,8% през юни.

Промишленото производство се е увеличило с 5,7% спрямо същия период на миналата година, което е най-слабият резултат от ноември. Той е и по-слаб от прогнозите за ръст от 5,9%.

Инвестициите в дълготрайни активи през юли са нараснали с 1,6% от началото на годината, което е под прогнозите за ръст от 2,7% и е забавяне спрямо отчетените 2,8% през първите шест месеца. В рамките на този сегмент свиването на инвестициите в недвижими имоти се е влошило, като е спаднало с 12% през първите седем месеца.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се повиши с 0,73% до 8938,60 пункта.

Пазарите в Южна Корея и Индия бяха затворени поради официални празници.