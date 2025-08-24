AI ще бъде двигател на растежа на развиващите се пазари през следващото десетилетие

Фондовете на развиващите се пазари се ориентират към изкуствения интелект (AI), като някои инвеститори прогнозират, че бурното развитие на технологиите ще доведе до висока доходност в следващите години, пише Bloomberg.

Насърчени от успеха на китайския AI разработчик DeepSeek и мощните азиатски компании за полупроводници, мениджъри на активи като AllSpring Global Investments и GIB Asset Management концентрират по-голямата част от портфейлите си в акции на компании за изкуствен интелект. Това се оказа печеливша стратегия, като AI компаниите са сред шестте най-големи фактора за ръста на индекса на акциите на развиващите се пазари на Bloomberg през тази година.

„Тази тенденция може да продължи през следващите 10 до 20 години“, казва Алисън Шимада, ръководител на отдела за акции на развиващите се пазари в AllSpring, който управлява 611 млрд. долара. „Въздействието върху местното население в развиващите се пазари ще бъде революционно.“

Макар че голяма част от инвестиционната еуфория в сферата на изкуствения интелект е фокусирана върху няколко компании от Силициевата долина, компаниите от развиващите се пазари, които могат да използват технологията или да доставят важни компоненти, също се възползват от това. AI сървърите например са се превърнали в основен двигател на растежа за тайванската Hon Hai Precision Industry Co., известна като Foxconn.

Най-голям принос към индекса на развиващите се пазари на Bloomberg тази година имат Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Tencent Holdings Ltd., Alibaba Group Holding Ltd., Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc. и Xiaomi Corporation, които заедно допринасят за 37% от ръста на индекса.

Акциите на развиващите се пазари, които са силно изложени на изкуствен интелект, дори са задминали т.нар. „Великолепната седморка“ през тази година, според стратезите на Citigroup.

„Не можете да инвестирате на нововъзникващите пазари, без да имате оптимистична представа за това как историята с изкуствения интелект може да се развие от гледна точка на корпоративните печалби“, коментира Кунал Десаи, съуправител на портфейла за глобални акции на нововъзникващите пазари в лондонската GIB Asset Management.

Десаи смята, че Тайван и Южна Корея ще бъдат „основните двигатели“ на пазара на нововъзникващите пазари през следващите две до три години, а Малайзия, Китай, Индия, части от Латинска Америка и Близкия изток ще отбележат „непропорционални печалби“ благодарение на излагането си на AI данни и приложения. Фондът му е инвестирал в акции, свързани с изкуствения интелект, по време на последните спадове на пазара, прогнозирайки, че една трета от доходността на нововъзникващите пазари ще дойде от акции, свързани с изкуствения интелект, през следващите години.

Има признаци, че тази тенденция ще продължи, тъй като внедряването на изкуствения интелект се ускорява в различни сегменти, включително облачните изчисления и електромобилите. Средната прогноза за печалбите на технологичните акции от нововъзникващите пазари за следващите 12 месеца е нараснала с 15% от началото на годината в сравнение с 6% за акциите от нововъзникващите пазари като цяло.

„Делът на изкуствения интелект от гледна точка на представянето ще продължи да расте“, казва Синчен Ю, стратег за нововъзникващите пазари в UBS Global Wealth Management. „Възходът на изкуствения интелект и технологиите създава ново ниво на дългосрочен растеж, особено в Северна Азия.“

AI революцията може да помогне на акциите от развиващите се пазари да преодолеят едно ключово препятствие: представянето на отчетите. Резултатите на компаниите изостават от прогнозите за всяко тримесечие от началото на 2022 г., като компаниите от индекса MSCI EM като цяло не отговарят на очакванията за печалба с повече от 12%, според данни, събрани от Bloomberg.

Компаниите в сектора на информационните технологии обаче, където изкуственият интелект има голямо значение, последователно отговарят на прогнозите за печалбите от четвъртото тримесечие на миналата година, което повишава доверието на инвеститорите.

„Очаква се този сектор да отбележи експлозивен растеж и да продължи да го прави и в бъдеще“, заяви Йънг Дже Ли, старши инвестиционен мениджър в Pictet Asset Management Ltd. „Изкуственият интелект ще продължи да бъде ключов сектор в нововъзникващите пазари.“