Европейските борси не намериха единна посока преди срещата за Украйна

Европейските борси не намериха единна посока в понеделник, докато инвеститорите следиха корпоративните новини, както и тези за срещата между регионалните лидери и американския президент Доналд Тръмп за обсъждането на Украйна, пише CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 приключи със съвсем леко повишение. Ръстовете поведоха акциите на компаниите от сектора на здравеопазването, изкачвайки се с 1,4%. Стойността на книжата на Novo Nordisk се повиши с 6,6 на сто. Това се случи, след като лекарството за отслабване Wegovy на датския фармацевтичен гигант получи регулаторно одобрение в Съединените щати за лечение на сериозно чернодробно заболяване.

Европейските лидери, включително германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър, пътуват с украинския премиер Володимир Зеленски до Вашингтон, за да се срещнат с Тръмп в Белия дом, за да обсъдят мирно споразумение.

Зеленски вероятно ще бъде подложен на натиск да сключи сделка. В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп заяви, че президентът може „да прекрати войната с Русия почти веднага, ако иска, или може да продължи да се бори“. Срещата е резултат от срещата на върха на Тръмп с руския президент Владимир Путин миналия петък, но преговорите приключиха без прекратяване на огъня.

Цената на акциите на датския производител на вятърни турбини Vestas Wind скочи с 14,2%, след като властите в САЩ обявиха нови правила за данъчните облекчения за поекти за чиста енергия. Съгласно новата система, предприемачите ще могат да се класират, едва след като започне физическата работа по проекта. Преди това те можеха да претендират за данъчни облекчения, като платят поне 5% от разходите по проекта и демонстрират, че някаква форма на работа по проекта е в ход.

На дъното на Stoxx 600 се озова Commerzbank, чиито акции отстъпиха с 3,4% на борсата. Германският кредитор беше понижен от „купувай“ на „задръж“ от стратези на Deutsche Bank в понеделник. Те изтъкнаха високата премия цена-печалба, след като книжата утроиха стойността си през последната година.

Акциите на британските строителни компании поевтиняха леко, след като Guardian съобщи, че правителството обмисля нов данък върху продажбите на жилища на стойност над 500 хил. британски лири (676 хил. долара).