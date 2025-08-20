Четири от индексите на БФБ отчетоха спад в сесията

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) отчетоха спад в сесията в сряда, с изключение на индекса на малките и средни предприятия beamX, който се повиши с 0,45% до 110,73 пункта.

Основният бенчмарк SOFIX се понижи с 0,1% до 1060,63 пункта, след като вчера достигна най-високо ниво от над 17 години насам (15 юли 2008 г.). Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 изтри 0,31% до 193,3 пункта, индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT спадна с 0,54% до 230,35 пункта, а BGTR30 – с 0,34% до 955,12 пункта.

Оборотът на БФБ достигна почти 3,6 млн. лева, като 60% от него (2,15 млн. лева) се формира от търговията с акциите на „ВЕИ Инвест Холдинг“.

На второ място по оборот с почти 206 хил. евро е „Шелли груп“ ЕД, като акциите са вторите най-търгувани в сесията с 53 сделки и достигнаха нова рекордно висока цена от 55,6 евро за брой (108,74 лева).

„Софарма“ е най-търгуваната акция със 79 сделки, а на трето място е „Агрия Груп Холдинг“ след публикуването на консолидирания отчет на дружеството с 43 сделки.

Акциите на „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) оказаха най-силен натиск върху SOFIX, като поевтиняха с 2,8%, следвани от „Химимпорт“ с 1,35% спад и „Смарт Органик“ с 1,27%.

Същевременно акциите на „Шелли груп“ поскъпнаха с 1,86% в сесията, на „Телематик Интерактив България“ – с 0,92%, на „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) – с 0,58%, а на „Адванс Терафонд“ – с 0,34%.

„Индустриален капитал холдинг“ е най-поевтиняващата акция от BGBX40 със 7,69% спад, следвана от „София комерс-Заложни къщи“ с 4,76% и „Трейс Груп Холд“ с 4,17%. На другия полюс са акциите на „Албена“, които поскъпнаха с 3,03%, на „Шелли груп“ и на „Телематик“.

От компонентите на beamX акциите на „Ейч Ар Кепитъл“ поскъпнаха с 2,42%, а на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ – с 2,27%. Акциите на „Дронамикс Кепитъл“ поевтиняха с 1,41%.