Петролът поскъпва след най-големия спад в запасите на САЩ за последните два месеца*

Според данни на Агенцията за енергийна информация резервите от „черно злато“ в САЩ са намалели с 6 млн. барела през миналата седмица

09:12 | 21.08.25 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Цената на петрола продължава да се покачва, след като запасите от суров петрол в САЩ отбелязаха най-голямото си намаление от средата на юни, като останаха значително под сезонната средна стойност, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,52% до 67,19 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,61% до 63,09 долара за барел.

Според данни на Агенцията за енергийна информация резервите от „черно злато“ в САЩ са намалели с 6 млн. барела през миналата седмица. Запасите от бензин също са отбелязали спад за пета поредна седмица.

Междувременно запасите от суров петрол в ключовия американски склад в Кушинг, Оклахома, са се увеличили за седма поредна седмица.

През тази година петролът се търгува с над 10% по-ниска цена поради опасения от агресивната търговска политика на американския президент Доналд Тръмп и възстановяването на производството от страна на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+). Инвеститорите следят също така и разговорите за прекратяване на руската война в Украйна.

Москва до голяма степен е запазила доставките си на петрол въпреки редицата санкции, като голяма част от тях са предназначени за Индия. Южноазиатската страна обаче е обект на критики от страна на американската администрация за закупуването на руски суров петрол, като президентът Доналд Тръмп заплашва Ню Делхи с икономически ограничения.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.

Последна актуализация: 09:13 | 21.08.25 г.
