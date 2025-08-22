Притокът към глобалните фондове за акции спада заради разпродажбите на технологичните книжа

Притокът към глобалните фондове за акции спада рязко през седмицата до 20 август 2025 г. поради предпазливост относно разпродажбите на основните технологични акции, пише Ройтерс. Данните сочат, че инвеститорите са закупили глобални фондове за акции на стойност 2,27 млрд. долара през седмицата в сравнение със солидна нетна покупка от 19,29 млрд. долара предходната седмица, показват данни на LSEG Lipper.

Американските фондове за акции отчитат нетен отлив за 2,4 млрд. долара през седмицата, което частично обръща нетния приток за 8,76 млрд. долара от предходната седмица.

Седмичният нетен приток в европейските и азиатските фондове за акции се понижава до, съответно 4,2 млрд. долара и 70 млн. долара от 7,1 млрд. долара и 2,08 млрд. долара предходната седмица.

Финансовият и технологичният сектор, с отлив от, съответно, 1,58 млрд. долара и 613 млн. долара, водят седмичните нетни разпродажби.

Междувременно глобалните облигационни фондове остават популярни за 17-та поредна седмица – инвеститорите са вложили 18,82 млрд. долара.

Фондовете с висока доходност от облигации получават 3,03 млрд. долара за седмицата, най-големият нетен приток от осем седмици. Инвеститорите са вложили и 2,52 млрд. долара във фондове за краткосрочни облигации, което е осма поредна седмична нетна покупка.

Общо 13,98 млрд. долара са насочени към безопасните фондове на паричния пазар, което удължава положителната сесия вече трета поредна седмица.

Сегментът на стоковите фондове за злато и благородни метали междувременно отбелязва нетен седмичен отлив от 293 млн. долара, след като инвеститорите прекратиха 12-седмичната тенденция на покупки.

Фондовете за акции на развиващите се пазари отчитат подновен интерес, като привличат 458 млн. долара след два седмични отлива подред. Към облигационни фондове на развиващи се пазари са насочени 2,13 млрд. долара, показват данни за общо 29 712 фонда.