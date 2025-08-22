FTSE 100 записа нов рекорд на фона на оживлението на европейските фондови пазари

Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, затвори с нов рекорд, отбелязвайки най-добрата седмица от май насам. Като цяло европейските фондови пазари са в подем, след като бяха разпространени подробности от търговската сделка между ЕС и САЩ, а и в очакване Федералният резерв да понижи лихвите в САЩ, посочва CNBC.

Паневропейският Stoxx 600 затвори на ниво от 561,3 пункта, което е ръст от 0,4 на сто. Подкрепа на индекса оказаха команиите от минния сектор, автомобилните производители и свързаните с туризма. Германският DAX добави 0,29% и достигна до 24 363,09 пункта, а френският САС 40 затвори при 7969,69 пункта, което представлява ръст от 0,4 на сто.

FTSE 100 се повиши до 9321,4 пункта, или с 0,13 на сто. Индикаторът записва четвърта поредна сесия през седмицата с рекорден ръст след данните за увеличаване на бизнес активността на Острова. Увеличение записват и акциите на минни компании и работещите в отбранителната индустрия.

На петролните пазари цената на петрола се повишава, макар и минимално, след като стана ясно, че бърз пробив и преговори за мир в Украйна няма да има. Американският лек суров петрол (WTI) се търгува за 63,60 долара за барел. Цената на европейския сорт "Брент" достига 67,66 долара за барел.

Очакванията за намаляване на лихвите в САЩ през септември подкрепи стойността на еврото. На валутните пазари търговията се извършва при 1,1731 долара за едно евро. Британският паунд се разменя за 1,3528 долара за брой.

Цената на златото расте с около 1% до 3416 долара за тройунция.