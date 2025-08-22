Wall Street видя предстоящо намаляване на лихвите в речта на Пауъл

Водещите индекси на фондовата търговия в САЩ затвориха седмицата със силни ръстове, след като инвеститорите разчетоха думите на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл като готовност да намали лихвите през септември, пише Bloomberg.

По време на реч на форума Джаксън Хоул той обясни, че има растящи рискове, но състоянието на трудовия пазар като цяло позволява известни промени на политиката. Пауъл все пак посочи, че ще действа много внимателно, защото балансът на трудовия пазар е "любопитен", както и за да не се върне инфлацията.

Тези коментари доведоха до рекорд водещият индекс на Wall Street - Dow Jones, който добави 1,89%, или почти 850 пункта, към стойността си и затвори седмицата на ниво от 45 631,74 пункта. Широкият S&P 500 финишира на ниво от 6466,71 пункта, тоест малко под своя рекорден пик, което е повишение от 1,52 на сто, изчислява CNBC.

Nasdaq, в чийто състав преобладават технологичните компании, се повиши с 1,88% до 21 496,535 пункта. Индексът беше подкрепен от ръст сред компании като Intel,чиито акции поскъпнаха с 5,5% до 24,80 долара за брой, след като американският президент съобщи, че компанията се е съгласила да даде дял от 10% на правителството.

Ръст от 6% до 304 долара за брой записаха акциите на Tesla, а Nvidia добави 1,7% до 178 долара за брой.

Петролът затвори седмицата със слаб ръст на фона на липсващия напредък в преговорите за мир в Украйна. Европейският сорт "Брент" достигна цена от 67,73 долара за барел, или ръст от 0,09%. За седмицата има повишение от почти 3 на сто. Американският лек суров петрол (WTI) се търгуваше за 63,66 долара за барел в края на търговския ден, което е повишение от 0,22%. За седмицата обаче има спад от 1,4 на сто.

Стойността на щатския долар намалява в очакване на заседанието на Федералния резерв през септември. Търговията на валутните пазари се извършва при 1,1725 долара за едно евро. Стойността на британския паунд достига 1,3527 долара за брой.

Цената на златото се повишава с малко повече от 1% до 3417 долара за тройунция.