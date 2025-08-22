Джером Пауъл сигнализира, че ще бъде много внимателен с лихвите през септември

Федералният резерв вероятно ще намали лихвите през септември, но председателят на институцията Джером Пауъл беше категоричен, че ще действа много внимателно, пише Ройтерс. Той все още има известни опасения за състоянието на трудовия пазар и дали няма да има нов ръст на инфлацията.

В своята реч по време на форума в Джаксън Хоул, Уайоминг, Пауъл обърна внимание на данъчните промени, както и новата търговска и митническа политика на правителството. Засега икомиката изглежда "устойчива", а трудовият пазар е в добра форма, но рисковете растат, заяви още той и допълни, че митата на Белия дом например могат да доведат до увеличаване на цените.

Това пък крие риск от стагфлация на фона на по-бавния икономически растеж, която Фед се опитва на всяка цена да избегне, допълва CNBC. Досега ефектите от митата не са значими, но опасенията са, че компаниите като цяло са работили повече със запаси - заради предупрежденията, които отправяше Доналд Тръмп за предстоящите търговски сблъсъци, и няколкото отлагания, много компании имаха достатъчно време да се подготвят. Част от индустрията е приела да работи и с по-тесни маржове на печалбата, уточнява Bloomberg.

Любопитен баланс на пазара на труда

"Като цяло пазарът на труда изглежда балансиран, но това е любопитен вид баланс - резултат от значително забавяне както на търсенето на работна ръка, така и на предлагането", заяви в своята реч ръководителят на на Фед. Bloomberg отбелязва, че миграционната политика на администрацията в Белия дом всъщност води до ограничава работната ръка.

Джером Пауъл обясни, че при това положение може да има рязко увеличение на безработицата, ако се материализират някои от рисковете за икономиката и има големи съкращения на служители.

Водещите индекси на фондовата търговия в САЩ се повишиха съществено след речта на Пауъл, което е свидетелство, че пазарите вече са почти сигурни, че намаляване на лихвите ще има през септември, пише Bloomberg. Според агенцията в своята реч Джером Пауъл е показал, че не се поддава на натиска на Доналд Тръмп за съществен намаляване на лихвите, а кометарите му са всъщност защитната му теза срещу това искане.

Председателят на Фед изтъкна и независимостта на институцията, уверявайки, че рещението за лихвите ще бъде взето само и единствено на базата на показателите за икономиката, перспективите за развитие и баланса на рисковете.

Заседанието на Фед за лихвите е насрочено за 16-17 септември. От миналия декември лихвата в САЩ е в диапазона 4,25% - 4,5%.