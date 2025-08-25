Акциите на "Шелли груп" подкрепиха ръста на SOFIX до нов над 17-годишен връх

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX нарасна с малко над процент в сесията в понеделник, като затвори на най-високо ниво от повече от 17 години – 1068,76 пункта.

От другите индекси този на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 се повиши с 0,56% до 194,24 пункта, а BGTR30 – с 0,2% до 955,79 пункта.

Същевременно индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT спадна с 0,31% до 229,3 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX се понижи с 1,78% до 108,43 пункта.

Оборотът в сесията надвиши 2,6 млн. лева, като над 2,2 млн. лева от него се формираха от основен пазар, основно от търговията с акциите на „Софарма“, „Шелли груп“ и „Елана Агрокредит“.

„Софарма“ е лидер по оборот с близо 758 хил. лева и е на второ място по брой сделки – 89. На второ място по оборот с над 378,3 хил. евро и на първо място по брой сделки (106) е „Шелли груп“. Акцията достигна и нова рекордно висока цена от 57,6 евро (112,7 лева).

На трето място по оборот е „Елана Агрокредит“ с 297,4 хил. лева. Следват „Еврохолд България“ с близо 142,1 хил. лева и „Черноморски Холдинг“ със 110 хил. лева.

В топ пет на най-търгуваните акции попадат още „Адванс Терафонд“ с 21 сделки и „Илевън Кепитъл“ и „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с по 12 сделки.

„Софарма“ е позицията с най-много изтъргувани акции – 307 892 броя, следвана от „Елана Агрокредит“ с 280 551 броя и „Еврохолд България“ с малко над 78 хил. броя.

„Шелли груп“ оказва най-силна подкрепа за ръста на SOFIX в сесията с повишение от 5,9%. На второ място по ръст от акциите, включени в индекса, са тези на ПИБ с повишение от 1,53%, следвани от „Смарт Органик“ с 1,29% и БФБ-София с 1,09%.

Акциите на само две компании от състава на индекса поевтиняват в сесията – на „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) с 2,3% и „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с 1,92%.

„Шелли груп“ е най-поскъпващата акция и от BGBX40 в сесията, следвана от „Трейс Груп Холд“ с 2,59% ръст и „Софарма имоти“ с 2,35%. „Спиди“ е най-губещата акция от индекса със спад от 4%, следвана от „Корадо-България“ с 3,96% и „Браво Пропърти Фонд“ с 2,97%.

От акциите в beamX тези на „ИмПулс Растеж“ поскъпват с 1,32%, а на „ИпоТех Софком“ – с 1,02%. Същевременно акциите на „Дронамикс Кепитъл“ изтриват 5,07% в сесията, следвани от „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ със спад от 4,38% и „Биодит“ с 2,22%.